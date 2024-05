Samsung presentó su nuevo ordenador de sobremesa All-in-One Pro, que tiene una pantalla de resolución 4K y un procesador Intel Core Ultra, y suma funciones basadas en Inteligencia Artificial (IA).

Con Samsung All-in-One Pro regresan los ordenadores todo en uno de Samsung.

Este tipo de dispositivos se caracterizan por reunir dentro del monitor todo el ‘hardware’ necesario para funcionar.

El ordenador de Samsung fue ideado con “un nuevo diseño y una nueva experiencia de IA”.

SAMSUNG Y UN MODELO EN COLOR GRIS OSCURO

Se trata de un dispositivo de sobremesa ligero con líneas elegantes y fabricado con un material de acabado metalizado en color gris oscuro.

Igualmente, dispone de un factor de forma delgado con 6,5mm de grosor.

Todo ello junto a un teclado y un ordenador inalámbricos que se conectan al ordenador a través del Bluetooth y que también se han presentado con un diseño unificado gris.

El teclado incluye la tecla para activar el asistente Copilot de Microsoft.

PROCESADOR INTER CORE ULTRA 7155H

Está equipado con el procesador Intel Core Ultra 7155H, lo que asegura una alta potencia al alcanzar velocidades de hasta 4,8GHz, y habilita tareas impulsadas por IA.

Asimismo, el chip se acompaña con una memoria integrada de 32GB LPDDR5X y un almacenamiento SSD de NVMe de hasta 1 TB, según detalla Samsung en su página web de Corea.

La pantalla se basa en un panel LED de 27 pulgadas y formato 16:9, con resolución UHD de 3.840 x 2.160 píxeles (4K).

También ofrece tecnología antirreflejo para mejorar la experiencia de visualización.

PROCESADOR DE GRÁFICOS INTEL ARC INTEGRADO

En lo relacionado a su capacidad de gestionar gráficos, por ejemplo, a la hora de jugar a videojuegos, incluye un procesador de gráficos Intel Arc integrado.

Con ello, ofrece tecnología de aprendizaje automático, aceleración de gráficos y ‘hardware’ de trazado de rayos.

En cuanto a conectividad, el Samsung All In One Pro ofrece un lector de tarjetas multimedia, salida de auriculares y entrada de micrófono, dos conectores Thunderbolt 4, USB y entrada HDMI, entre otros.

Este dispositivo de Samsung ha sido diseñado con un nuevo aspecto y una experiencia de IA renovada. Por: REUTERS

CÁMARA INTERNA DE 5MP

Además de conexión WiFi 6E. También incluye un altavoz cuádruple AKG y compatibilidad con sonido Dolby Atmos.

Asimismo, dispone de una cámara interna de 5MP para reuniones o videollamadas y un micrófono digital dual incorporado.

Por otra parte, el nuevo PC de Samsung utiliza el sistema operativo Windows 11 y dispone de aplicaciones del ecosistema Galaxy, como los fondos de pantalla Live Wallpaper.

También cuenta con la herramienta grabadora de pantalla, la Galería Samsung y el ‘software’ Samsung Flow para una experiencia de conexión fluida entre dispositivos.

LAS NOTAS DE SAMSUNG

El nuevo ordenador también dispone otras funciones como Notas de Samsung, la herramienta para enviar y recibir archivos entre dispositivos cercanos Quick Share y la ‘app’ Windows Phone Link.

Por ejemplo, con la aplicación Windows Phone Link, los usuarios pueden ver notificaciones de su ‘smartphone’ Galaxy en el PC e, incluso, responder a dichas notificaciones a través del ordenador.

El conjunto incluye un teclado y un ratón inalámbricos, que se conectan al ordenador a través de Bluetooth Por: REUTERS

SE APUNTA A UN USO VARIADO

Con todo ello, según indicó Samsung, y recogieron medios como SamMobile, el nuevo ordenador All-in-One Pro es un dispositivo enfocado a un uso variado.

Esto implica que apuntan a ser útiles tanto para las tareas de la vida diaria, como para trabajar o actividades de ocio, todo ello con un potente rendimiento.

Fuente: EP.