Google compartió algunas de las iniciativas que está realizando hoy con la intención de garantizar la protección de los menores en Internet.

A su vez, la marca busca impulsar la formación de usuarios jóvenes en nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial (IA), para seguridad y buenos hábitos digitales.

En los últimos años, la empresa llevó a cabo distintos proyectos para ofrecer experiencias “de calidad” en Internet, sobre todo, adecuadas a cada edad de los usuarios.

EXPLORAR, CRECER Y APRENDER

En concreto, ayudando a las familias, niños y adolescentes a “explorar, crecer y aprender” en Internet de forma segura.

Así, Google se esmera en seguir aportando soluciones para mejorar cuestiones relacionadas con la protección de los usuarios más jóvenes en Internet.

En este sentido, celebra este martes la cumbre ‘Growing Up in the Digital Age’ (Crecer en la era digital), que se celebra este martes.

UN EVENTO QUE REUNIRÁ PROFESIONALES DEL SECTOR

El evento tiene lugar en el Centro de Ingeniería de Seguridad de Google (GSEC) en Dublín (Irlanda).

Durante el encuentro participarán expertos del sector, del mundo académico, de las administraciones públicas y de la sociedad civil.

El principal objetivo es continuar dialogando cuestiones relacionadas con reforzar la privacidad y la seguridad.

PROMOVER EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Además, buscarán promover buenos hábitos digitales y ayudar a los adolescentes y familias a usar nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, con “confianza y seguridad”.

Google dio a conocer algunas de las últimas iniciativas en las que está trabajando, así como sus proyectos con expertos para fomentar la seguridad en niños y adolescentes.

Según detalló la compañía, Google.org destinó más de 8 millones de euros para ayudar a ONGs que promueven la alfabetización mediática e iniciativas de seguridad en línea.

PERSONAS CON ESCASO ACCESO A LA TECNOLOGÍA

Fue un proyecto enfocado a organizaciones especializadas en la ayuda a usuarios jóvenes con peor acceso a la tecnología.

Entre estos últimos se consideran a los refugiados, jóvenes de comunidades marginadas o zonas remotas e, incluso, con dificultades de aprendizaje.

Así, esta iniciativa consiguió alcanzar a 2,7 millones de jóvenes en toda Europa, con proyectos como el de ‘Génération Numérique’ en Francia.

15.000 ADOLESCENTES FORMADOS

Este último permitió formar 15.000 adolescentes en situación de desatención sobre cuestiones como la IA y la desinformación.

Actualmente Google continúa colaborando con socios especialistas en el desarrollo infantil, educadores, investigadores y ONGs.

Estos trabajos en conjunto llevó a que anuncie que destinará otros cinco millones de euros para ayudar a adolescentes a entender mejor la IA y utilizarla de forma segura.

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE IA

Consta de una iniciativa que es parte del compromiso de Google.org para contribuir a la formación en IA en Europa.c

La misma apoyará a las organizaciones enfocadas en los adolescentes más desatendidos, así como a educadores y padres.

Siguiendo esta línea, Google también anunció que comenzarán a colaborar con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El fin es hacer determinar la visión de las partes interesadas de la industria y la sociedad, sobre cómo pueden contribuir al interés de los niños en entornos digitales.

SEGURIDAD INFANTIL

Según detalló, “numerosos socios” utilizan opciones como su kit de herramientas de seguridad infantil.

Con este, se identifican contenidos potencialmente nocivos para los menores “entre miles de millones de archivos”.

Igualmente, esta herramienta es capaz de evaluar “millones” de imágenes y vídeos para reconocer comportamientos inapropiados.

UN PROGRAMA PARA INFORMADORES PRIORITARIOS

Igualmente, Google también dispone de un Programa para informadores prioritarios.

Este se basa en un canal dedicado a la seguridad infantil a través del que organizaciones cualificadas, como una ONG.

Además pueden informar a la compañía de contenidos “potencialmente nocivos”, que incumplan las políticas y Normas de la comunidad de Google.

BECA DE INVESTIGACIÓN TRUST & SAFETY

Finalmente, la tecnológica estadounidense también incluye una incitativa para prestar apoyo a la investigación en este ámbito.

Para ello, ofrece la Beca de Investigación Trust & Safety, dirigida a usuarios investigadores que deseen estudiar y aportar soluciones para proteger niños con las últimas tecnologías.

AYUDAR A LAS FAMILIAS A DESENVOLVERSE EN EL MUNDO DIGITAL

En cuanto a las familias, Google ha matizado la importancia de encontrar un equilibrio adecuado con el día a día y el uso de la tecnología.

Teniendo esto en cuenta, aboga por proporcionar herramientas y recursos para que los padres puedan gestionar el tiempo que los usuarios menores pasan en Internet.

En este sentido, además de organizar eventos y discusiones sobre los retos y beneficios de la tecnología, Google dispone de su plataforma Family Link.

UN LÍMITE DE TIEMPO DE USO

Se trata de un lugar a través del que proporciona controles y herramientas para que los padres puedan establecer de forma sencilla normas digitales para los menores.

Es decir, un servicio con el que se permite establecer límites de tiempo de uso de las pantallas, gestión de aplicaciones o controles para obtener información.

Al respecto, Google ha señalado que ha actualizado Family Link simplificando el acceso a las funciones y a las opciones para modificar los ajustes de uso de los menores.

CONTROLES PARENTALES E INFORMACIÓN ESPECÍFICA

De esta forma, bastará con que los padres inicien sesión en su cuenta de Google en el navegador y busquen ‘Controles parentales’ para acceder a estas funciones.

Como compartió la compañía en febrero, entre los resultados de búsqueda aparecerá un cuadro con información específica sobre las cuentas de los menores.

Además, se observarán enlaces rápidos a la configuración de cada cuenta supervisada.

Fuente: EP.