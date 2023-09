Starfield, Call of Duty: Modern Warfare 3, Alan Wake 2 y Lords of the Fallen han acaparado el escenario de ‘Opening Night Live’, el evento que precede a la apertura de la feria de videojuegos Gamescom.

En este marco Bungie tamibén ha presentado las novedades que tiene preparadas para Destiny 2.

La conferencia ‘Opening Night Live’ ha adoptado las últimas novedades en el sector de los videojuegos, desde anuncios hasta actualizaciones y trailers.

Xbox ha aprovechado la oportunidad para mostrar un tráiler de acción real de la odisea espacial Starfield con ‘Rocket Man’, de Elton John de fondo.

Este videojuego llegará el 6 de septiembre a Xbox Series X/S y Windows, aunque habrá un acceso anticipado desde día 1.

También ha compartido un primer tráiler de Ara: History Untold, en el que se muestra la jugabilidad de este título de estrategia de corte histórico, que abarca distintas culturas y eras. Tras ser anunciado en 2022, llegará el próximo año a PC.

