conocía vamos una por una conocía la vida de buena antes de hacer este proyecto se está tratando la verdad que no la conocía ya pero no conocía su vida me interioricé con la obra con el estudio de la obra así que ahora una artista muy hermosa si yo me la conocí a través de juan martín delgado que es el director cuando me propone hacer la obra no lo había visto nunca y bueno quedé enamorada realmente me enamoré hay que verla en esos vídeos bailando y después en las entrevistas hablando y contando este y bueno así fue no yo no la conocía conocía a su marido era como el que te mandaba a estudiar en la escuela pero a ella la conocí por juan y como

hablando de juan como se llevaban con con fomento el director de esta obra

pero llevamos muy bien la verdad que es un placer no no no yo a él lo conocí por cuando lo conozco porque da clases en todos lados y porque bueno es un director que es muy conocido pero no había trabajado con él anteriormente y nada es un placer lo conocí porque él para esto hizo primero una audición para hacer un taller de montaje y ahí llamó a bailarines y bueno bition amos y ahí nos empezamos a conocer y estoy feliz de haberlo conocido yo tomé algunas clases con él no pues yo soy alumna profesión muy constante pero he tomado clases en algún momento unas cosas muy muy lindas y bueno y después se lo conocí a través de su trabajo también si yo había tomado en line con él en la pandemia había hecho un par de clases y después hice una presencial y después saltó que creo que fue lo que quedamos en el taller y no tomé más con él porque dije, ay, me da miedo que me vuelva a ver y después ya de vuelta ayer sí.

Sí, él es exigente, ¿no? Como coreógrafo, como profe. A mí me encanta, sí, son unas clases, tiene mucho estilo. Mucho estilo, sí. Mucho estilo que es muy particular de él, entonces es como muy él. Sí, y creo que en esta obra se va a poder ver mucho su estilo, o sea, su impronta a través de, bueno, todos los movimientos fósiles, así que está Juan en ese lado.

¿Ya habían estado en otras obras de danza? No, así de danza no, la verdad que esta es como una experiencia. En cartel.

En cartel y en, digamos, en Calle Corrientes es como la primera vez. Sí, yo también en la primera obra que tiene tanta danza y cuyo lenguaje principal es la danza y el theater jazz. Sí, es la primera vez. Yo en Calle Corrientes es la primera vez, pero hace poquito, este verano, estuve en un music hall que se llamaba Tiempo de Rock, que era music hall de rock nacional, así que estuve bailando ahí hace poquito.