El 4 de enero, para darle la bienvenida a 2024, vuelve al complejo de Paseo La Plaza la divertida obra Yo no quiero hacer Stand Up, con los comediantes Bautista Lena, Imanol Rodríguez, Facundo Gambandé y Andrés Pomiro.

Yo no quiero hacer Stand Up relata la historia de tres actores desocupados, que detestan el género del Stand Up pero terminan sobre un escenario, desarrollando desopilantes monólogos de humor. Mientras tanto, un productor un tanto particular, intenta llevar adelante la función.

La obra y el show se entremezclan, rompiendo todos los estándares conocidos del Stand Up, para provocar risas sin parar.

VUELVE “YO NO QUIERO HACER STAND UP” A LOS ESCENARIOS PORTEÑOS

La divertida obra se compone de un gran equipo:

ELENCO

Bautista Lena

@bautilena

Facundo Gambandé

@facugamba

Andrés Pomiro

@andrespomiro

Imanol Rodriguez

@imarodriguez

FICHA TÉCNICA

LIBRO Y DIRECCIÓN

Mechi Bove

@mechibove

Asistente de dirección

Felipe Montoya

Filmaker

Juan Segundo Montiel

MUSICA

Mauro Garcia Barbe

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO

Vanesa Abramovich

FOTOS

Nacho Lunadei

PRODUCCIÓN

MGB producciones

PRENSA

Valeria Bafaro

