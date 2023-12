Luego de un exitoso año Tootsie anuncia la salida a la venta de las entradas para una nueva temporada, a través de un video navideño, parodia de la canción All I want for Christmas is you de Mariah Carey.

La aclamada comedia de Broadway, que se convirtió en la obra más galardona en los premios ACE, volverá al Teatro Lola Membrives el próximo jueves 11 de enero de 2024.

Entradas en venta en Plateanet / 5236-3000 o en la boletería del teatro Lola Membrives, Av. Corrientes 1280, CABA. Funciones de jueves a domingo.

Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo

ELENCO DE TOOTSIE

Nico Vázquez (Santi / Dorita)

Julieta Nair Calvo (Julia)

Diego Hodara (Juan)

Maida Andrenacci (Vane)

Leo Trento (Charly)

Vivian El Jaber (Rita)

David Masajnik (Anselmo)

Gustavo Bonfigli (Luis)

Francisco Andrade (Max)

DE QUÉ TRATA TOOTSIE

Tootsie es la historia de un actor arrogante y egocéntrico, quien no encuentra trabajo porque nadie lo soporta.

Decide entonces presentarse a un casting para actrices y logra quedar como la co-protagonista femenina.

Pero se enamora de su compañera de reparto; entonces deberá encontrar la mejor forma de develar su mentira, porque él ha sido mejor hombre como mujer de lo que alguna vez fue con una mujer como hombre.