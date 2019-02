Tras un 2017 en el que actuó en la versión argentina de Cuentame cómo pasó, junto a Nicolás Cabré, el 2018 fue muy intenso a nivel laboral para Juli Bartolomé, con un protagónico de cine independiente y un lucido paso por 100 días para enamorarse. Sin embargo, fue en el verano de 2019 que su nombre resonó en los medios, cuando se hizo público su affaire con Federico Bal. Con cerca de 300.000 seguidores en Instagram, la diosa que alterna trabajos como modelo, reniega de su condición de influencer y se define como una actriz, y resguarda su edad: "Es una decisión, porque los productores a veces no te contratan si sos más grande o más chica de lo que creen".

Surgida de la inagotable cantera de Cris Morena, con quien trabajó en Casi Ángeles, la joven está enfocada en su labor actoral y se presenta a cuanto casting haya. Por eso aseguró en diálogo con Ciudad que pretende que su anécdota con el actor y director de Nuevamente juntos quede en el pasado y se lamenta: "Me siguen preguntando por Fede Bal, más que nada la gente conocida. Pero no sé si me alivió que haya blanqueado su noviazgo con Bianca. La verdad es que está todo bien, cuando nos vimos él se acababa de pelear con ella, me lo aclaró y estuvo todo bien. No es que estaba conmigo mientras estaba con ella".

-En su momento, Bianca dijo que llevaba seis meses de relación con Fede…

-Sí… Igual, dijo una boludez ella…

-También dio a entender que fuiste vos la que hizo circular el video y las fotos de tus besos con Fede en el bar.

-No. Olvídense. Si a mí se me pudrió todo por esas fotos. Si pasó que alguien vendió las fotos, esa persona no fui yo. No tengo idea quién pudo haber grabado esas imágenes. Además, yo salí con otras personas famosas y jamás se hizo público. ¿Por qué lo haría ahora? Si quisiera ser famosa como dijo Bianca, habría ido a todos los programas a los que me invitaron, pero no fui a ni uno como hizo ella. Además, ella dijo que desconocía mi presencia y ella estuvo en el mismo bar que Fede y yo, al lado nuestro. ¡Y se hace la que no me conoce!

-En ese momento, ¿Bianca te encaró?

-Estábamos en un bar de Mar del Plata con Fede, sentados charlando en una mesa, y Bianca estaba sentada en la mesa de al lado y no hizo nada. No sé por qué dice que no me conoce. Después de eso fue que fuimos al bar de la playa.

-¿Creés que Bianca dijo eso como forma de vengarse de vos?

-La verdad es que no sé contra quién hace Bianca esto. Tampoco sé si Fede estuvo conmigo para darle celos a ella. No tengo idea si es que ahora ella está con Fede y le pinta ser así. Yo no comparto su actitud.

¿Cuanto duró el affaire?

-A Fede me lo volví a cruzar en Mar del Plata, en la fiesta de Año Nuevo que hizo en su casa. Fui invitada por Guido Záffora, pero ya lo conocía a Fede. Nos volvimos a hablar esa noche, pero no es que salimos. Fui a la playa, salieron las fotos y después a la noche nos vimos, pero al día siguiente me volví a Buenos Aires, se armó todo el lío y con eso se cortó todo. Hacía poco habíamos hablado de que me sume al elenco de su película y de hecho Fede hablaba con mi representante para que lo represente a él. Teníamos contactos en común, pero no nos conocíamos tanto.

-¿Te hubiera gustado que prosperara la relación?

-No tengo idea, pero la verdad es que después de todo lo que pasó, no creo que quiera tener una relación con él en el futuro. No lo veo posible.

-¿Cómo quedó tu amistad con Fede?

-Él ni me saludó la última vez que me vio. No sé si estaría enojado porque respondí algo sobre lo que me habrán preguntado. Pero yo soy así, voy a responder siempre porque tengo personalidad, y no es por hacerme famosa. Como dije antes, bien podría haberme sentado en el programa de Ángel de Brito o el de Moria Casán, pero la que habló en todos lados fue ella.

-¿Cuál era tu situación sentimental en ese momento?

-Estaba y estoy soltera. Venía de una relación de dos años con mi exnovio, con el que llegué a convivir, pero hace seis meses que vivo sola en Cañitas. Me mudé después de separarme.

-Retomando, ¿por qué dijiste que se te pudrió todo después de las fotos con Fede?

-Lo digo en el plano sentimental, pero no con Fede porque ni llegamos a conocernos bien. Fue por otra persona, porque si salís en todos lados a los besos con otro chico, a la otra persona con la que estaba no le va a gustar. Tampoco era que estaba saliendo, sino que estaba soltera y me mensajeaba. Por suerte pude volver a hablar, pero sigo soltera, ja, ja. Esto a mí me saturó, porque escuché cosas tremendas de parte de las mujeres sobre mí sin conocerme. Al principio no me gustó nada, pero después lo tomé como de quien viene.

-¿Creés que te sirvió la explosión mediática para tu carrera?

-No. A ver, me pudo haber llegado a conocer más gente, pero yo ya trabajaba y tampoco es que ahora exploto de trabajo, estoy igual que siempre en ese sentido.

-Hacés trabajos como modelo también, pero no te considerás modelo…

-No, yo soy actriz. Hago campañas como muchas actrices, pero eso no me convierte en modelo. Si el proyecto está bueno y me copa, lo hago. La realidad es que modelo porque me sirve y gano plata, no porque me encante. A mí me gusta también el canto y el baile, pero soy actriz.

-¿Trabajaste en cine?

-Sí, el año pasado debuté como protagonista en una película de terror de cine independiente que hice con Jaz Laport, la hija de Osvaldo, que se llama Noah, el origen del mal. Están viendo si la van a vender a plataformas de streaming.

-¿Sos exigente a la hora de cuidar tu cuerpo?

-Maso. Hago una rutina de ejercicios variados, porque la realidad es que me gusta comer y me alimento bastante. Mi debilidad son las papas y batatas fritas, pero me gusta mucho lo dulce.

-¿Cómo fue que lograste tener tantos seguidores en Instagram?

-Yo ya era actriz y me puse subir videos jodiendo, hasta que Sebastián Ortega me comentó un video y concluí que eso debía servir. Así fue que empecé a subir y subir, hasta llegar a superar los 280.000 seguidores. Pero la verdad es que no me veo viviendo como una influencer, soy actriz y estoy convencida de que se me va a dar el papel consagratorio. Pero todo lo que venga al margen de la actuación, como consecuencia, es laburo y está perfecto. Pero no me imagino sólo viviendo de Instagram.

-En la actualidad se atraviesa un fuerte proceso de empoderamiento femenino y replanteamiento entre los hombres... ¿De qué lado estás en la polémica por la exhibición del cuerpo ente Julia Mengolini y Jimena Barón?

-Claramente estoy del lado de Jimena, no comparto para nada lo que dice Julieta. No creo que el hecho de mostrar el cuerpo a una la haga más o menos feminista.

-¿Cuál es tu posición respecto a los piropos que seguramente recibirás en las redes sociales y en la calle?

-En la calle no me gusta nada de lo que me digan, es incómodo y tampoco me importa lo que piensen. Ahora, si la persona que me dice el piropo me importa, es lindo. Obvio que es re lindo que a una la halaguen, pero alguien conocido, que a una le gusta, o un amigo o novio, no un desconocido.

-¿Te pasó de sufrir situaciones de acoso?

-Sí, eso pasa todo el tiempo en los boliches, que te toquen la cola o te quieran robar un beso. Pero debo decir que es algo que gracias a Dios pasa cada vez menos. Pero todas nos preguntamos si llegamos bien entre las amigas. Las mujeres vivimos con miedo.

-¿Qué hacías cuando te tocaban la cola?

-Yo me daba vuelta y les daba un sopapo a todos. Soy re calentona. Pero me pasó de que algunos hombres encima se ofendan y se defiendan, como si fueran mujeres. Si los empujás, se defienden, ¡pero los que me tocan la cola son ellos! No es que una los invade. Es algo que pasa. Como también pasa que los hombres se propasen creyendo que hay onda, cuando una es simplemente simpática.

-¿Te pasó alguna vez de vivir una situación de acoso como la que Calu Rivero manifestó haber sentido con Juan Darthés en Dulce Amor a la hora de hacer escenas pasionales?

-En mi caso siempre me tocaron actores respetuosos, así que en ese sentido tuve una buena experiencia.

-¿Y te pasó de haber pegado onda con el actor que te tocaba besar en las escenas?

-Sí, una vez me pasó de que los besos pasen de la ficción a la realidad, y que después la relación siga afuera del set.

-¿Fue con Juan Guilera?

-No. No me tocó trabajar con Juan. Con él nos conocimos cuando yo estaba grabando Señales del fin del mundo, de la Televisión Pública Argentina. Fue cuando fuimos con todo el elenco a ver una obra y él se dio vuelta y me habló de una. Cosa que después le pidió mi contacto a alguien me empezó a hablar y al toque nos pusimos de novios. Nuestra relación fue muy intensa. Entre idas y vueltas estuvimos casi cuatro años y medio juntos, entre 2012 y 2016.

-¿Creés que Juan fue el gran amor de tu vida?

-Cuando nos separamos, siempre supimos que ninguno iba a volver a tener otra relación así. Estuvimos muy enamorados. Creo que fue uno de los grandes amores de mi vida y hoy en día tenemos una linda relación. Yo lo quiero mucho. Pero espero conocer a otra persona y que esa persona sea el gran amor de mi vida, ja, ja.

