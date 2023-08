Por esas paradojas de la vida, el cuerpo por el que Coni Mosqueira (26) sufrió desde la pubertad, cuando se desarrolló y pegó el estirón hasta alcanzar 1,78m, hoy la hace feliz. "De chica odiaba ser alta. Tengo esta altura desde los 12 años. Era horrible, imposible conseguir novio en la escuela, ja, ja. Pero para el modelaje la altura es indispensable. Lo que tanto odié de chica, de grande me dio mucho, esta profesión que amo". Modelo con medidas ideales para las pasarelas de alta costura, la bahiense se animó a ser ella misma la cara de los trajes de baño que diseña.

En pareja con Alejandro Fantino (48) desde diciembre de 2017, conserva el perfil bajo y jamás se involucró en escándalos mediáticos. Así que antes de viajar rumbo a México para festejar el cumpleaños de Fantino, Coni lució su belleza en una producción de fotos exclusiva de Ciudad, que completó con una charla intimista. "Cuando me vine a de mi Bahía Blanca natal a Buenos Aires, mis papás, Ángeles (54) y Alejandro (58), me dijeron que me ponga a estudiar una carrera más allá de trabajar como modelo. Así que me anoté en el profesorado de Biología, y cuando cumplí la mayoría de edad me empezaron a proponer viajar al exterior, entonces me vi obligada a dejar el terciario. Primero me fui a México, después a Turquía, Alemania, Inglaterra. Se me hizo complicado retomar, pero en algún momento retomaré los estudios porque me gusta", cuenta ella.

-Ahora lo que estuve haciendo es todo relacionado a la tecnología. Hice cursos de community manager y me anoté para hacer márketing digital. Es adonde va el mundo y las redes sociales son muy importantes para mi carrera.

-¿Cómo surgió la idea de diseñar trajes de baño femeninos?

-Era una idea que tenía hace mucho tiempo, porque hace casi 10 años que trabajo en la moda. Dos años atrás intenté sacar una marca de bodies con una amiga, pero fue medio fracaso porque mi amiga también era modelo y ninguna de las dos tenía tanta idea respecto al diseño. Sabíamos lo que queríamos, pero fue muy difícil concretarlo, así que se disolvió la empresa. Cuando le comenté esto a la gente de Bendita Conjura, a los que conocí haciendo campaña -porque además de esa tiene otras marcas-, me propusieron armar una cápsula para ellos. Así nacieron los nueve modelitos de trajes de baño femeninos, siete bikinis y dos enterizas. Los nombres de las prendas fueron en homenaje a mis seres queridos, mis papás, mis hermanos y mis ahijadas. Además hice cosas para Mistral con dos modelos de lentes de sol, y dos de reloj. Todos By Coni.

-¿Alejandro te ayudó de alguna forma de tu emprendimiento de moda femenina?

-No. Se enteró el último mes, después de muchos meses de trabajo, y soy de las que no cuentan hasta que las cosas estén súper armadas. Se lo conté porque tenía que viajar a Brasil para hacer la campaña, le propuse que me acompañe y vino. Obvio que después estuvo en el evento de lanzamiento de la cápsula.

-Como modelo y pareja de Alejandro Fantino podrías aprovechar más su fama para darte a conocer, pero elegís manter el perfil bajo.

-Una de las cosas que me enamoró de Ale es que mantiene su perfil bajo a pesar de ser muy famoso. Es muy humilde y yo también soy perfil bajo, muy tímida aunque no lo parezca. No me gusta la actuación ni la televisión. Por ahora estoy en la moda y en el diseño.

-¿En algún momento se sienten los 22 años de diferencia en tu relación con Alejandro?

-No. Para mí la edad es un número, sin llegar a decir que no se nota porque él es más grande, pero creo que tiene que ver con que él ya se casó, ya tuvo un hijo y todo eso lo quiero hacer pero en un futuro, no ahora. No siento la presión de él de ser padre, casarse o formar familia, ni él la siente de mi lado, porque por más que quiera todo eso, no lo quiero hoy, si no en unos cuantos añitos, ja. Por ahora estamos bien así, disfrutando estos casi dos años de amor contentos y felices.

-¿Ya conviven?

-Por el momento no convivimos. Yo vivo en mi departamento de Palermo y él en su casa de Nordelta. Practicamos la convivencia cuando viajamos, o los fines de semana cuando me instalo en su casa, en la semana si no trabajo temprano me quedo ahí. A veces él también se queda en casa…

-¿Por qué no conviven todavía a casi dos años de amor?

-A mi me gusta tener mi lugar, mi departamento. Él vive bastante lejos y por los horarios que yo trabajo se me complicaría el viaje a Capital. Por el momento estamos bien así, sin prisas, disfrutando el presente y muy enamorados.

-¿Cómo se lleva tu familia con Alejandro?

-Lo quieren mucho a Ale. Lo mismo él. Se llevan muy bien. Es imposible llevarse mal con Ale, es muy buena persona.

-¿Cómo nació el amor con Fantino? ¿Lo conocías desde su época de las medianoches de TyC Sports?

-Nunca llegué a ver Mar de fondo, solo llegué a verlo en Animales Sueltos. Nos vimos una vez en Tequila, intercambiamos nuestras cuentas de Instagram, al otro día empezamos a hablarnos, a la semana nos pusimos de novios y fue muy intenso desde el principio.

-En tiempos en los que se replantean las relaciones de pareja, ¿practicarías poliamor?, ¿perdonarías infidelidades?

-Nunca. Soy chapada a la antigua con eso. Ni poliamor ni mucho menos perdonaría una infidelidad. Esas cosas no se perdonan. Vivirías desconfiando de por vida. No sería sano para ninguno.

-¿Son celosos el uno del otro?

-No hay celos. Somos muy sinceros y tenemos una relación sana. Ambos confiamos. Tampoco nos revisamos las redes sociales ni los teléfonos. Yo creo que si empiezas a revisar celular es porque sospechás de algo, si pasa eso, ya se rompió algo en la pareja. Y Ale ahora tiene un programa de política. Tal vez, si hubiera seguido con su Animales Sueltos viejo no estaría con él. No soy celosa, siempre y cuando no haya situaciones que me hagan serlo. Y en ese programa sí estaba rodeado de mujeres ja, ja. ¡No lo hubiese aguantado!

-¿Y si retoma el formato original?

-Ahora ya lo conozco a Ale. Pero creo que si él estaba con ese formato de programa al momento de conocerlo, no hubiese sido lo mismo. ¡Pensaba que era un pirata! Yo no sé por qué relacionaba la fama, con la infidelidad, como otro de los hombres mujeriegos piratas que saben que pueden estar con cualquiera. Por eso empecé muy negada mi relación con Ale. Con mil frenos. Y la verdad es que me sorprendió. Encontré alguien muy romántico, sensible, sincero y caballero. Súper perfil bajo, muy humilde. Y bueno, me terminé enamorando. Me demostró todo lo contrario. Y nunca me dio un motivo que me despertara celos o inseguridad.

-¿Te animarías a estar en el Bailando si te convocan?

-No, no iría. Es un nivel de exposición que no me bancaría.

-Nacida en Bahía Blanca, tierra de integrantes de la generación dorada como Manu Ginóbili, el Puma Montecchia y Pepe Sánchez, y con 1,78 de altura, ¿jugaste al básquet de chica?

-Todos en mi familia son altos, pero nunca jugué basquet. De muy chica sí hice natación. Pasa que al ser tan altos teníamos problemas de columna. Una de mis hermanas tuvo escoliosis, usaba corset 23 horas al día y tuvieron que operarla. Así que todos íbamos a nadar en el mismo horario para hacerle el aguante. Era el único deporte que podía hacer. Mi papá es civil en la armada. Íbamos a la pileta de los militares. Todas mis amigas iban a hockey, reggeton, voley. Yo solo hice natación en la base Espora.

-¿Vos llegaste a tener problemas de columna también?

-Sí, pero una escoliosis leve. De chica odiaba ser alta. Tengo esta altura desde los 12 años. Era horrible, imposible conseguir novio en la escuela, ja, ja. Pero para el modelaje, la altura es indispensable. Lo que tanto odié de chica, de grande me dio mucho. Me dio esta profesión que amo. Que me hizo viajar y conocer lugares increíbles. Entre ellos, Estambul. Aunque esa no fue una linda experiencia. Fue el único contrato que no pude cumplir. Tenía que estar tres meses y al mes decidí irme. Es una cultura muy machista, fue lindo conocer pero para vivir entre turcos muy feo.

-¿Tenés mascotas?

-No, no puedo. Viajo mucho por mi trabajo , y mis horarios son complicados. Me encantaría, pero estaría mucho tiempo sola mi mascota. Solo tengo un perro en bahía blanca con mi familia.

"A los 40 años me imagino casada, con los hijos que vengan, ya con mi propia marca de ropa y disfrutando de mi familia".

-¿Sos rigurosa con la alimentación y tu ejercitación?

-Me alimento bastante sano durante la semana. Pero si salgo a comer o si viajo me gusta darme gustos. Sobre todo con lo dulce. Y ejercicios, sí. Aunque sea trato de caminar si no tengo tiempo. Si no nado, corro, hago bici y mucho aeróbico. Eso sí, ¡cero pesas!

-¿Cómo te imaginás a tus 40 años?

-Casada, con los hijos que vengan, ya con mi propia marca de ropa y disfrutando de mi familia.

