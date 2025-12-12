Eden Muñoz finalmente estrenó Eden Vol. II, su esperado nuevo álbum y una apuesta contundente por la diversidad musical.

Después del éxito de Eden (2024) y Piedras a la Luna (2025), el cantautor mexicano vuelve con una producción que combina tradición y evolución, reafirmando su posición como uno de los artistas más influyentes del regional mexicano.

Con una propuesta que cruza cumbia, rock, salsa y raíces norteñas, Eden Vol. II nace de un lugar profundamente personal para el artista. “Uno es lo que escucha”, explicó Muñoz, al presentar un disco que rinde homenaje a la música que lo formó y que marcó los momentos más importantes de su vida.

Un álbum sin fronteras: así suena Eden Vol. II

Eden concibe esta serie de discos como un espacio de libertad creativa absoluta. En este nuevo volumen regresa a los ritmos latinos que lo acompañaron desde su infancia, pero reinterpretados desde su madurez musical actual.

Foto: prensa Eden

“Los álbumes que llevan mi nombre tienen una sola regla: ser quien soy, sin limitantes”, expresó el artista al anunciar este lanzamiento que mezcla nostalgia, identidad y experimentación.

La colaboración estelar con Víctor Manuelle: “Un montón de estrellas”

El sencillo de lanzamiento es “Un montón de estrellas”, un poderoso cruce entre música mexicana y salsa al lado del puertorriqueño Víctor Manuelle.

El videoclip, dirigido por el reconocido Fabián de la Fuente —candidato al Latin Grammy 2020—, muestra una narrativa cinematográfica centrada en una mesera que sueña despierta mientras Eden y Víctor comparten copas, reproches y confesiones amorosas.

La unión de ambos artistas genera una mezcla rítmica fresca y adictiva, convirtiendo al tema en uno de los puntos más altos del disco.

Colaboraciones que expanden el universo musical de Eden Muñoz

Eden Vol. II reúne figuras de primer nivel y propone un viaje multicultural:

Bacilos , en la exitosa “Chimba”

Inspector , íconos del ska mexicano

Víctor Manuelle , referente absoluto de la salsa

Jorge Celedón , leyenda del vallenato

Invitados como Sonido Mazter, Manny Cruz y Elder Dayán Díaz

Cada colaboración aporta una textura nueva, consolidando al álbum como un puente entre géneros y generaciones.

Una portada cargada de simbolismos

La imagen del disco es una obra conceptual impactante: Eden aparece fusionado con un árbol de raíces profundas, simbolizando sus orígenes, mientras su cabeza se multiplica mirando distintos destinos. El arte incluye escaleras, ojos, hojas de periódico y figuras musicales que representan los caminos, historias y etapas que marcaron su vida artística.

Tracklist completo de Eden Vol. II

Chimba (Eden Muñoz, Bacilos) Yo No Sé Mañana Tu Cariñito Casi Siempre Estoy Pensando en Ti (con Sonido Mazter) La Plata (con Elder Dayán Díaz) Low Key (con Alberto Cruz) Esta Vida (Qué Bonita Es Esta Vida) (con Jorge Celedón) Un Montón de Estrellas (con Víctor Manuelle) Procura (con Manny Cruz) Sin Ti No Sé Vivir (con Cumbia Pedregal) El Santo Cachón El Último Beso (con Sonido Mazter) Amargo Adiós (con Inspector) Entregando Todo

Un cierre que abre un futuro prometedor

Para Eden, Eden Vol. II es un acto de agradecimiento y una invitación a recorrer sus capítulos musicales más íntimos.

“Este álbum honra la música que me formó y refleja quién soy hoy”, afirmó el artista, dejando abierta la puerta a un posible Eden Vol. III.

Con este lanzamiento, Eden Muñoz reafirma su lugar como uno de los creadores más influyentes de la escena latina, capaz de unir géneros, generaciones y emociones en un solo álbum.