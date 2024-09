Paul McCartney se prepara para los shows en Sudamérica. Estas son las últimas fotos del ensayo del artista, que estará presentándose en Uruguay el 1 de octubre, para luego tocar en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y Costa Rica, entre otros países.

LAS FOTOS DEL ÚLTIMO ENSAYO DE PAUL MCCARTNEY ANTES DE SUS SHOWS EN ARGENTINA

Por: MJ KIM

ENTRADAS PARA PAUL MCCARTNEY EN ARGENTINA

📅 5 y 6 de octubre | Estadio River

Se liberaron tickets para estos shows. Ya se pueden conseguir a través de All Access.

📅 23 de octubre | Estadio Kempes

¡Últimos tickets!

ASÍ FUERON LOS ANTERIORES SHOWS DE PAUL MCCARTNEY EN ARGENTINA

A lo largo de los años, el ex-Beatle ha regresado al país en múltiples ocasiones, llenando estadios y ofreciendo shows que han quedado en la memoria colectiva de varias generaciones de fanáticos.

En anticipación a su próximo show el 5 y 6 de octubre en el Estadio Monumental y el 23 de octubre en el Estadio Kempes en Córdoba, te contamos curiosidades de todas las visitas del artista al país campeón del mundo.

Primera visita (1993) – “The New World Tour”

La primera vez que Paul McCartney pisó suelo argentino fue en 1993, como parte de su gira “The New World Tour”. Los conciertos se realizaron en el Estadio Monumental de River Plate y marcaron un hito histórico en la música en vivo del país.

Fue la primera oportunidad para muchos argentinos de ver en vivo a un miembro de la legendaria banda The Beatles. La expectativa era altísima, y McCartney no decepcionó, interpretando clásicos de The Beatles, Wings, y su carrera solista.

Segunda visita (2010) – “Up and Coming Tour”

Después de 17 años, McCartney volvió a Argentina con su gira “Up and Coming Tour”. Una vez más, eligió el Estadio Monumental de River Plate, ofreciendo dos shows en noviembre que agotaron entradas en cuestión de horas.

Durante estos conciertos, McCartney no sólo repasó su catálogo de éxitos, sino que además rindió un emotivo homenaje a John Lennon interpretando “Here Today”, una canción dedicada a su amigo y compañero de banda.

Tercera visita (2016) – “One on One Tour”

En 2016, McCartney regresó a Argentina con la gira “One on One Tour”. Esta vez, se presentó en el Estadio Mario Kempes de Córdoba y nuevamente en el Estadio Único de La Plata.

Durante estos shows, McCartney deslumbró al público cantando algunas palabras en español y compartiendo anécdotas de su carrera, mostrando una vez más su cercanía con los fans argentinos.

Además el artista sorprendió a sus seguidores durante su show en La Plata luciendo una camiseta de la selección Argentina con su nombre en la espalda.

Cuarta visita (2019) – “Freshen Up Tour”

La última visita de McCartney al país fue en 2019 con la gira “Freshen Up”. En esta ocasión, volvió al Estadio de River Plate, en Buenos Aires, donde ofreció un show inolvidable que incluyó canciones de su álbum Egypt Station y un recorrido por su impresionante carrera.

Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación de “Hey Jude”, donde McCartney dejó que el público cantara el icónico “Na-na-na” durante varios minutos.