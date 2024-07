El aclamado cantante argentino Gerónimo Rauch vuelve al prestigioso Teatro Colón para un concierto único el próximo 22 de julio a las 20:00hs. En esta ocasión especial, Rauch presentará “Las canciones de mi vida” y “Chapter One”. Junto a la Buenos Aires Broadway Orchestra dirigido por Tomás Mayer Wolf.

En las canciones de mi vida incluirá clásicos que han marcado la carrera de Rauch, como “Bring Him Home” de Les Misérables, “Music of the Night” de El Fantasma de la Ópera, “Roxanne” de Moulin Rouge, “Maria” de West Side Story”, “You’ll never walk alone” de Carrusel y mucho más.

Una noche que promete ser un recorrido musical que celebrará tanto el pasado como el presente de este talentoso artista.

Con respecto del presente presentará “Chapter One”, su nuevo álbum y una colección de canciones compuestas por el renombrado autor Frank Wildhorn. Compositor de Grandes Musicales como Jekyll and Hyde, Civil War, Lancelot, Death Note, Bony and Clyde, como también el primer éxito mundial en la carrera de Whitney Houston “Where do broken hearts go”.

“Chapter One” ha sido grabado en Uno Music Studio en Sevilla y cuenta con 9 canciones en inglés y español. La producción y los arreglos están a cargo de José Domenech, y el álbum será lanzado bajo el sello Rose Records, propiedad del empresario Cristian Larrosa. Además, incluye colaboraciones con destacadas figuras de la música como Pasión Vega y Sofia Escobar.

Las entradas para este esperado concierto salieron a la venta el lunes 27 de mayo en Entrada Uno y ya se agotaron!!

Producido por Diego Kolankowsky, DIXI GROUP, CLARÍN y EL TIO CARACOLES no te pierdas esta oportunidad de ver a Gerónimo Rauch en uno de los teatros más prestigiosos y emblemáticos del mundo.