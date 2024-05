La popular banda femenina de K-Pop NewJeans sacó este viernes ‘How Sweet’, un álbum sencillo doble que supone el primer lanzamiento en diez meses de este quinteto de surcoreanas y australianas que debutó en 2022 con el tema ‘Attention’.

El nuevo álbum, incluye dos canciones, la principal, homónima del disco, y la prelanzada ‘Bubble Gum’, junto a una versión instrumental de cada una de ellas.

NewJeans, formado por las surcoreanas Minji, Haerin y Hyein y las australianas Hanni y Danielle, que combinan el inglés y el coreano en sus temas, describieron la melodía de ‘How Sweet’ como “animada, basada en el subgénero del estilo hip-hop ‘Miami bass’ y con “vibra moderna”.

“Cuanto más la escuchas, más encantadora se vuelve. La canción, la coreografía y el estilo aportan frescura”, comentaron las jóvenes a la agencia de noticias local Yonhap.

El grupo añadió: “Este álbum es algo que hemos preparado juntas, diligentemente, y que hemos cuidado mucho. Esperamos que nuestros fans -conocidos como ‘Bunnies’- lo disfruten”.

‘How Sweet’ supone el primer lanzamiento de la banda desde julio de 2023, cuando, el día previo al primer aniversario de su fundación, la banda femenina sacó su segundo EP, ‘Get Up’, con tres sencillos, ‘Super shy’, ‘Cool with you’ y ‘ETA’, cuyos videos musicales contienen escenas grabadas en las ciudades españolas de Barcelona y Girona.