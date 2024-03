Fue la primera vez que el parque Simón Bolívar acogió el Festival Estéreo Picnic, un evento que juntó durante cuatro días un ecléctico cartel de pop, rock, rap, punk y hasta merengue. Se presentaron artistas para todos los gustos musicales y entretenimientos como atracciones y mercados locales.

El domingo fue una jornada muy concurrida al ser el lunes festivo en Bogotá, en la que se presentaron las grandes bandas de punk Blink 182 y The Offspring.

Los primeros en llenar el escenario principal entre una tormenta de relámpagos fueron The Offspring, quienes con sus grandes éxitos como The Kids Aren’t Alright y Self Esteem dejaron al escenario y al público preparados para seguir disfrutando con Blink 182.

”Ni siquiera puedo ver dónde termina la gente”, dijo el vocalista de The Offspring, Dexter Holland, entre tema y tema.

Blink 182

Blink 182: Punk nostálgico

Tom Delonge, Mark Hoppus y Travis Barker salieron a la tarima y la multitud que colmó el escenario principal del FEP para ver a Blink 182 se desbordó con los primeros acordes de Anthem Part 2.

En hora y media, la banda hizo un repaso por sus grandes éxitos, tanto los clásicos como los nuevos, mientras Delonge hacía sus tradicionales comentarios soeces que llevaron a la risa a la multitud que esperó toda su vida a que la banda estadounidense se presentara en Bogotá.

Delonge incluso bromeó con la altitud de la capital colombiana, ubicada a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, y pidió en dos ocasiones que sacaran una pipeta de oxígeno para ayudarlo.

Uno de los momentos más especiales de la velada ocurrió cuando la banda interpretó I Miss You, lo que hizo a una buena parte del público alzar sus teléfonos y cantar, al unísono, con Hoppus y Delonge.

Blink 182, que ya se había ganado al público incluso antes de salir al escenario, cerró su concierto con First Date, What’s My Age Again y All The Small Things.

Luego, la banda dejó el escenario y volvió para interpretar Damnit y One More Time en medio de los aplausos y los gritos de un público que lo dejó todo en hora y media para conectarse con la banda norteamericana.