Lollapalooza Argentina 2024 anuncia nuevo sideshow para su novena edición. El festival devela un nuevo show con formato íntimo que complementarán la acción del fin de semana del 15, 16 y 17 de marzo.

Pierce the Veil compartirá escenario junto a destacados artistas como Phoenix, Omar Apollo, King Gizzard & the Lizard Wizard, The Driver Era y muchos más.

La banda californiana Pierce The Veil actuará el lunes 18 de marzo en Niceto Club, un día después de la finalización del Lolla en el Hipódromo de San Isidro.

ENTRADAS PARA LOS SIDESHOWS DE LOLLAPALOOZA 2024

Tickets a la venta a través de ALL ACCESS

Preventa exclusiva para clientes Santander a partir del miercoles 28/2 a las 12hs.

Venta General con todos los medios de pago a partir del jueves 29/2 únicamente a través Allaccess.

Los clientes Santander American Express cuentan con hasta 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta.