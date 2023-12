La noticia del regreso de Jonas Brothers a Argentina, donde estarán tocando por primera vez desde su reunión en 2019 y celebrando sus cinco discos el 25 de abril de 2024 en el estadio Movistar Arena, llegó como el regalo de fin de año más esperado por sus fieles fans argentinos.

Ni bien comenzó la venta, los seguidores de los hermanos Jonas colmaron la plataforma y agotaron todas las localidades. La banda decidió sumar una segunda fecha a su visita el 26 de abril en el mismo estadio para que nadie se quede afuera.

Pero la segunda fecha se agotó rápidamente y ya programaron un tercer show: el 27 de abril en el Movistar Arena.

ENTRADAS PARA EL TERCER SHOW DE JONAS BROTHERS EN ARGENTINA

Entradas ya en venta con todos los medios de pago únicamente por Movistar Arena. Santander American Express: hasta 6 cuotas sin interés (sin preventa).

ASÍ SERÁ EL REGRESO DE JONAS BROTHERS

Esta visita encontrará a Nick, Joe y Kevin Jonas interpretando en vivo en Argentina todo el material de The Album, su sexto trabajo discográfico lanzado a comienzos de 2023 así como del predecesor Happiness Begins, que fue el primer disco tras su regreso e incluye el hit Sucker.

Jonas Brothers

Lacanció debutó en el número uno en las listas de Billboard Hot 100. Jonas Brothers volvía y todos sus fans de la primera hora –que los habían comenzado a seguir cuando eran chicos, al igual que los hermanos de la banda– se volvían a conectar con su pasión original por su música y lo que despertaba en ellos.

Kevin Jonas, Jon Bellion, Nick Jonas, and Joe Jonas. Por: Kevin Mazur | Getty Images for Live Nation

Además de la fidelidad de sus fans de antes, que se sumaban nuevos fans de a miles en esta nueva era. Happiness Begins aprovechó todo el recorrido solista de los hermanos –tiene influjos de dance-rock de la banda de Joe DNCE y notas R&B del disco solista de Nick, por ejemplo–, mientras que The Album ya planteó otro viaje sonoro con reinterpretaciones osadas de recursos de referentes como Fleetwood Mac, Eart, Wind & Fire y The Bee Gees, en un trabajo decididamente más maduro aunque no por eso menos divertido.