El músico mexicano Peso Pluma llegará el 7 de diciembre al Movistar Arena de Buenos Aires como parte de su gira La Doble P Tour que lo está llevando por diferentes ciudades de EEUU y Latinoamérica presentando su reciente material Génesis y los éxitos de su carrera como Ella baila sola, La bebé, la BZRP MS #55 junto a Bizarrap debutando #1 Global y Qlona junto a Karol G.

Las entradas se podrán adquirir a partir del jueves 5 de octubre a las 10 am en Preventa Galicia Visa con 20% off y el viernes 6 de octubre a las 10 am comenzará la venta general con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés, a través de www.movistararena.com.ar

PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA PESO PLUMA EN ARGENTINA

Por: Antonio Pascual Ricarte

Después de agotar entradas en sus espectáculos y ofrecer actuaciones inolvidables en todo Estados Unidos, Peso Pluma visitará Sudamérica por primera vez para

compartir sus éxitos con sus fans.

Para la primera parte de esta gira, el fenómeno global regresará a su país de origen con tres paradas en México, incluido el icónico Foro Sol. Y también pasará por Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay y Colombia.