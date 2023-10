The Rolling Stones lanzó “Sweet Sounds of Heaven”, segundo adelanto de su nuevo y esperado álbum “Hackney Diamonds”, donde cuenta con los aportes de dos invitados estelares como Lady Gaga y Stevie Wonder.

El álbum, que saldrá a la luz el 20 de octubre y que interrumpe la ausencia de material original desde “A Bigger Bang” (2005), también marca la primera producción sin el baterista y fundador del grupo Charlie Watts.

Tras un primer adelanto titulado “Angry” y un anuncio que recorrió todo el mundo con la noticia de su vuelta a las producciones, The Rolling Stones se despacha con una nueva canción que trae la influencia gospel y el linaje de canciones como “You Can’t Always Get What You Want” y “Shine a Light”.

Cuenta con una poderosa performance vocal de Lady Gaga y con Stevie Wonder detrás de un Fender Rhodes, un sintetizador Moog y un piano.

La historia oficial cuenta que Jagger estaba en su casa de Londres una tarde soleada, las hojas crujían mientras el viento soplaba entre los árboles y comenzó a tocar un patrón de acordes en el piano que terminaron siendo el alma esta esta pieza.

La canción fue grabada en los Henson Recording Studios de Los Ángeles, Metropolis Studios de Londres y Sanctuary Studios de Nassau, en Bahamas, y la composición final está compartida con su socio eterno, Keith Richards.