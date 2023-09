Sin aviso previo, Bizarrap sorprendió a sus fieles seguidores de Instagram con un anuncio que generó todo tipo de especulaciones. El reconocido productor argentino, el preferido de artistas nacionales e internacionales, ¡se cambió el nombre!

De la noche a la mañana, el artista se cambió el nombre usuario de Instagram. Pasó de ser “Bizarrap” a ser “Bizapop”. Quienes lo siguen incondicionalmente, hicieron eco en redes sociales de este cambio radical y coincidieron en que su ídolo los está preparando para una nueva era.

El artista se cambió el nombre usuario de Instagram. Pasó de ser “Bizarrap” a ser “Bizapop”.

Acto seguido, fue el mismísimo Bizapop quien hizo eco de esta llamativa modificación en su perfil. A través de sus stories de Instagram, escribió “Bizapop”, en letra gruesa y de color negro, ¿deslizando que dejará de lado el rap para refugiarse en otro ritmo?

LA PROFESORA DE PIANO DE BIZARRAP REVELÓ CÓMO FUERON LOS COMIENZOS DE SU CARRERA

“No es fácil entender a una persona que quiere estudiar música, entenderla. (Dijo) ‘En realidad quiero hacer música electrónica y ser DJ’, tenía como todo desarmado en la cabeza. No lo entendí de una”, confesó la profe.

Juliana contó que las clases transcurrían con normalidad hasta que un día el joven le llevó sus bandejas. “Ahí le dije ‘Ahora me vas a enseñar vos, yo te enseño las teclas, vos enseñame otra cosa, si querés’. Después me trajo la computadora, me trajo la casa acá”, recordó.

Asimismo, la docente reveló que juntos, y con paciencia, ambos se dedicaron durante algún tiempo a explorar cómo funcionaban los programas de grabación de música, que fue la génesis de la carrera del joven.