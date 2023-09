A nadie le importa, el nuevo single y video de Pochin, cuenta con la participación de Marcelo Polino, Adriana Aguirre y Alejandra Pradón.

Además, colaboraron Ricardo García, Naty Ná, Thiago Dumontt (only fans) y Mathi Brea.

A nadie le importa es el sencillo debut de un disco que Pochín va a sacar en noviembre, van a ser 8 canciones y cada una representa un estado sobre las vivencias en un vínculo afectivo tóxico y cómo salir adelante y romper ese círculo.

QUIÉN ES POCHIN

“Hago música desde los 13 años. Es un proceso hermoso que me permite expresar lo que me pasa. Al principio me resultó extraño y no encontraba una forma de sentir que lo que decía era mío, entonces me propuse a los 15 años escribir una letra todos los días al volver del liceo”, relata el músico.

Sobre el significado de A quién le importa, Pochin explica: “Quiere decir que el tiempo es algo muy valioso y gastar nuestra energía pensando en el que dirán es una lástima. Todos estamos juntos en un momento y lugar, pero cada uno en su película. ¡Gozate que hoy estás acá!”