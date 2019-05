El video de la brutal agresión a Arnold Schwarzenegger en Sudáfrica: la palabra del actor tras el tenso momento

Arnold Schwarzenegger fue noticia en todo el mundo por la brutal agresión que sufrió durante un evento deportivo juvenil, en Sudáfrica. El actor de Hollywood se encontraba conversando con unos niños cuando un hombre sorteó a los guardias de seguridad y le dio una violenta patada doble en la espalda.

Inmediatamente, sus guardaespaldas inmovilizaron al agresor y se lo llevaron del lugar. Varias grabaciones del tenso momento se viralizaron rápidamente en las redes sociales. El propio Arnold recurrió a su cuenta oficial de Twitter para hablar sobre el tema.

“Gracias por sus inquietudes, pero no hay nada de qué preocuparse. Creí que la multitud me empujaba, lo que pasa a menudo. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video, como todos ustedes. Me alegro de que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat”, comentó con humor.

El exgobernador del estado de California le restó importancia a la agresión y destacó el evento de su organización. “Tenemos 90 deportes acá en Sudáfrica y 24 mil atletas de todas las edades y habilidades inspirando a todos a dejar el sillón. Pongamos el foco en ellos. Y si tenés que compartir el video de la agresión (lo entiendo), escoge uno borroso y sin los gritos de él, para que no sea el centro de atención", agregó.

Horas más tarde, ante la enorme repercusión, Schwarzenegger volvió a escribir. “Muchos me preguntan, pero no voy a presentar cargos contra el hombre. Espero que esto haya sido un llamado de atención y que él pueda enderezar su vida. Sigo adelante y prefiero enfocarme en los miles de grandes atletas que conocí en Arnols Sports”, concluyó.

