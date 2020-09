Millie Bobby Brown recreó uno de los looks más icónicos de Jennifer Aniston en Friends: "Es mi favorita"

En cuarentena, al igual que muchos de nosotros, Millie Bobby Brown revivió la serie que fue furor hace tres décadas. Sí, Friends, que se estrenó en 1994. De hecho, se animó a recrear ¡con éxito! uno de los looks más icónicos de Rachel, el personaje que interpretaba Jennifer Aniston en la historia que aún hoy sigue habitando en nuestros corazones.

Al igual que su ídola, Millie lució una falda corta, tableada y de estampado escocés; la combinó con una polera de color claro y el típico peinado de Rachel, un rodete "así nomás" muy canchero y bien de la década de los noventa.

En diálogo con la revista W Magazine, la actriz de Stranger Things contó por qué se puso en la piel de Rachel y comparó su personaje con el que ella interpreta en su serie: Eleven.

"Mi hermana pequeña, que tiene ocho años, solía ser muy miedosa, así que todas las noches ponía ‘Friends’. Y la verdad es que me ponía muy feliz, me encanta todo lo relacionado con la serie”. G-plus

“¡Es un icono! Rachel es mi favorita. Después de todo, tiene hasta un peinado que lleva su nombre. Sueño con que la gente diga: ‘Quiero un Once o un Enola’. Yo también quiero mi propio peinado. Mi hermana pequeña, que tiene ocho años, solía ser muy miedosa, así que todas las noches ponía ‘Friends’. Y la verdad es que me ponía muy feliz, me encanta todo lo relacionado con la serie”, afirmó.

¡Fan número 1!