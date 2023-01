Madonna inicia la gira "Celebration Tour" para festejar 40 años de música

La artista pop Madonna anunció hoy su "Celebration Tour", que entre el 15 de julio y el 1 de diciembre recorrerá escenarios norteamericanos y europeos para festejar cuatro décadas con la música.

La popular intérprete promete repasar algunos de sus mayores éxitos durante la gira que comenzará el 15 de julio en Vancouver, Canadá, y constará de cerca de 40 recitales por diversas ciudades del planeta.

"Estoy emocionada de explorar cuantas más canciones posibles con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando", señaló la artista de 64 años en la nota, que publicó hoy acompañada de un vídeo lleno de celebridades.

En el vídeo, un guiño a su película "A la cama con Madonna" (1991), la vocalista preside una mesa con amigos como el actor Jack Black, el cantante Lil Wayne o la comediante Amy Schumer, quien la reta a embarcarse en una gira de sus éxitos.

También aparece en la mesa Bob the Drag Queen, que formará parte de todas las actuaciones del "tour" como "invitada especial" para una "experiencia única" que incluirá versiones de "Like a Virgin", "La Isla Bonita", "Hung Up", "Like a Prayer", "Material Girl", entre muchos otros sucesos.

El tramo norteamericano de la recorrida se extenderá hasta el 7 de octubre, en tanto el segmento europeo comenzará en Londres el 14 de octubre y finalizará el 1 de diciembre en Amsterdam.