La legendaria Joni Mitchell vuelve a los escenarios después de 20 años

La cantautora canadiense Joni Mitchell , una de las figuras femeninas más relevantes del folk contemporáneo, volverá a los escenarios estadounidenses a los 78 años y después de casi dos décadas de su última presentación oficial en vivo, con un show en el anfiteatro Gorge, en el estado de Washington, que tendrá lugar el 10 de junio del año próximo.

Según informó el medio especializado Entertainment Weekly, la noticia fue dada a conocer a la prensa por la cantante indie Brandi Carlile, la colaboradora y colega de Mitchell que precederá a la autora de "Day After Day" en el evento, llamado "Echoes in the Canyon", con una fecha propia el 9 de junio.

"Joni ama tocar en vivo, y es increíble haciéndolo. Es tan buena ahora como siempre lo fue", aseguró Carlile en una entrevista reproducida por el mencionado sitio, en la que también contó que Mitchell se interesó nuevamente por la posibilidad de presentarse frente a su público luego de acompañarla en un espectáculo sorpresa en el festival Newport Folk en julio último.

Con destacadísimos discos como "Ladies of the Canyon", "Blue" y "Hejira", y famosas canciones como "Woodstock", ""Both Sides, Now" y "Big Yellow Taxi", entre otras, la cantautora se ganó un lugar de importancia entre el grupo de mujeres, integrado por Carole King y Joan Baez, que animó el panorama folk de los años 60.

Sin embargo, Mitchell fue un pasó más allá en sus búsquedas musicales y en los 70 comenzó a incursionar en el jazz, una de sus confesas pasiones, y llegó a grabar álbumes acompañada por figuras del género como Pat Metheny, Jaco Pastorius, Don Alias y Charles Mingus.