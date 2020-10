¡Irreconocibles! Kim Kardashian mostró una foto súper retro junto a sus hermanas, de adolescentes: "Bebés"

Después de anunciar que Keeping Up with the Kardashians dejará de emitirse en 2021, tras haber acompañado a los televidentes durante muchísimos años, las hermanas Kardahian se mostraron súper nostálgicas y agradecidas con su público en más de una oportunidad.

Especialmente, Khloé. Sin embargo, Kim, que reconoció que el reality show le dio la popularidad que buscaba y la puso en el centro de la escena, revolvió el baúl de los recuerdos y sacó a relucir una postal junto a las chicas que las muestra años atrás, cuando su camino a la fama recién comenzaba.

En la postal se puede ver a Kim junto a Khloé, Kendall y Kylie Jenner; todas lucen muy diferentes, con looks totalmente opuestos a los que hoy llevan con orgullo. "Bebés", expresó la empresaria junto a la postal que en menos de un día ya había superado los tres millones de likes.

¡Qué recuerdos!