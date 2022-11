Don Omar lanzó un nuevo tema sobre lo difícil que es ser famoso: "Agradecido"

seguidores a reflexionar de lo que realmente es vivir a plenitud. Don Omar lanzó su nuevo sencillo, "Agradecido", en el que invita a las personas y sus

De esta manera deja claro que más allá de buscar ocupar las primeras posiciones y premios por sus interpretaciones, en este momento solo hay cabida para crear e interpretar música que le llene.

El cantante produjo un corte audiovisual en el que se sincera sobre una pasada "crisis profesional", que lo llevó a detener su exitosa carrera hace unos años.

"Yo en algún momento dije, no quiero ser Don Omar. Y eso me fundió. Me siento agradecido de todo lo que no merezco. Vivo agradecido de haber crecido, de cometer errores", expresa Don Omar en el proyecto audiovisual.

"Me siento agradecido de que batallé con mis demonios", admitió William Omar Landrón, nombre de pila del artista urbano.

El tema, igualmente, cuenta con la participación de un grupo de músicos de cuerdas de la Venezuela Strings Recording Ensemble (VRSE).