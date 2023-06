The Cure llegará a Uruguay por primera vez en noviembre

su primera presentación en ese país enmarcada en la gira suramericana que incluye Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú. La banda británica The Cure arribará a Uruguay el próximo 27 de noviembre en lo que seráenmarcada en la gira suramericana que incluye

Según informó este viernes la productora Gaucho, el conjunto liderado por el cantante Robert Smith se presentará en el Antel Arena de la capital uruguaya en una noche en la que estarán acompañados por la agrupación escocesa The Twilight Sad y los irlandeses Just Mustard en el marco del festival local Primavera 0.

En tanto, The Cure también hizo oficial a través de Twitter la presentación en Montevideo sumada a las de Lima y Santiago de Chile.

Si bien aun no se ha anunciado el precio de las entradas, las mismas serán puestas a la venta al público el próximo lunes en diferentes redes de pagos del país suramericano.

Temas como "Lovesong", "Pictures of You", "Boys Don't Cry", "Friday I'm in Love" o "Just Like of Heaven" son parte del repertorio que, seguramente, la banda de Smith traiga al público uruguayo para recordar una carrera artística de más de 40 años.