Horóscopo de hoy: viernes 27 de agosto de 2021

Lee tu horóscopo diario del 27 de agosto de 2021 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal.

Aries: con la luna en tu signo siguiente viernes para amar vas a sentirte sensual encantador y pudiendo demostrarle a los demás lo apasionado que sos aries. Seguramente termines la semana recibiendo una muy buena noticia que activa tu trabajo y tu desempeño.

Tauro: con la luna en tu signo en tu día viernes estará sensual completamente entregado al amor y al recibir lo mejor. El sol desde virgo mercurio desde virgo activan decisiones laborales y pendientes un día con todo para ganar, recibirás un Gran Premio .

Géminis: este día con la luna en tu signo anterior puede ser un poco complejo a la hora de tomar decisiones con respecto al amor. Es un tiempo para dedicarte a cerrar temas pendientes y recibir devoluciones de tu jefe o compañeros de trabajo. Tu inteligencia super valorada.

Cáncer: un gran día para el amor te sentirás completo feliz y lleno de gente que te ama la popularidad aumenta y es tiempo de demostrar lo que sabes hacer. El amor te acompañe en cada paso seguramente tomes una decisión importante con respecto al economía de tu vida y de tu familia.

Leo: es un tiempo de cuidado un viernes que es mejor no adelantarte a tomar decisiones. El amor estará presente en cada cosa que hagas. Es importante que llegues a acuerdos y que te comprometas a que lo que hagas te haga feliz y lo quieras seguir haciendo.

Virgo: es un tiempo para brillar para animarte al amor para decir que sea el romance y aceptar propuestas ya sea afectivas como laborales y profesionales. Es importante que aceptes que las oportunidades pasan una sola vez y no desperdiciarlas.

Libra: es tu día viernes podrás sentirte feliz gracias a la presencia de Venus tu regente en tu signo y la luna en un signo que también está regido por este mágico planeta del amor. El compromiso llega y los afectos que esperabas que se comunican se comunican y te empiezas a sentir más armónico y equilibrado.

Escorpio: este día columnas en oposición vas a tener que aprender a no discutir y no enfrentar a las personas con las que no tenés la mejor energía, es normal en tu signo que recepciones algunas situaciones que para otros pueden pasar desapercibidas y para vos pueden ser terribles. Es importante qué disfrutes el amor que tienes y que proyectes un futuro real.

Sagitario: este viernes es para planificar y administrar tu economía contás con más dinero del que pensabas y podés armar un viaje aunque sea un destino cercano. El amor se presenta para tener un verdadero compromiso.

Capricornio: excelente viernes para amar para disfrutar y para ponerte de acuerdo con todas las personas que querés la luna en un signo de tierra como el tuyo te acompaña en la toma de decisiones con respecto a las compras de bienes materiales para tus hijos y para la gente que más amas. Un día de mucho trabajo y un final de disfrute.

Acuario: este día puede ser un poco complejo y con muchas reuniones y charlas y tener que estar contestando a todos los que requieren de tu presencia te diría que si tuvieras que atajar penales estarías teniendo que estar fácil las 24 horas disponible para solucionar los problemas que no siempre son tuyos. Es un día para estar en paz y entender que no todo es tu responsabilidad.

Piscis: la luna en Tauro es una de las mejores lunas que siempre te acompaña avanzar el sol desde virgo en tu signo puesto te da la posibilidad de qué trabajes mucho mejor con la gente que antes no te llevabas también estás aprendiendo a aceptar al otro tal cual es. El amor puede parecer de un lugar inesperado.

Fuente: Jimena La Torre.