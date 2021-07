Horóscopo de hoy: martes 20 de julio de 2021

Lee tu horóscopo diario del 20 de julio de 2021 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal.

Aries: el signo número uno en la amistad, siempre organizando encuentros en los que todos disfrutan de ser quien son. Siempre inventa algo y hay que seguirlo de acá para allá en sus fiestas aventuras y viajes. Este día con luna en sagitario tendrán fuerza para impulsar cualquier proyecto a futuro. Tendrás sorpresas enriquecedoras.

Tauro : las amistades con este signo son para compartir momentos y disfrutar de las cosas buenas de la vida con tranquilidad , una amistad de tauro es para siempre leal y fiel. Tiene pocos amigos, pero los mejores y los cuidad como algo valioso. Este día la luna desde sagitario te impulsa a lanzarte a aventuras nuevas.

Géminis: los amigos de este signo son desde pequeños, jamás se olvidan o vivido en su infancia y adolescencia sienten a sus amigos como hermanos para toda la vida. Este día con luna en sagitario necesitaran mimos extra para animarse a dar pasos mejores para su futuro.

Cáncer: ser amiga de alguien de cáncer es muy difícil, porque llegar a ese corazón. Este signo está acostumbrado a dar y no a recibir, solo se abre y es capaz de dar todo por ellos. Hoy la luna en sagitario te da la posibilidad de animarte a preparar un viaje.

Leo: este signo maravilloso puede ser amigo de todos. El que le da trato de reyes queda dentro de su mundo de amistades y comparte la alegría y la energía positiva de reinar su vida. la luna en sagitario te da suerte extra en este día, pasión y actitud para lograr los objetivos a futuro.

Virgo: cuando buscas amigos de verdad, eliges gente sincera que te diga las cosas como son, y para eso las personas de este signo son las mejores. Aunque a veces no mide si eso puede dolerle al otro. La luna en sagitario puede generarte ciertas desilusiones en este día , se respira y se sigue.

Libra: unas personas que son excelente amigos, que siempre se ubican en el lugar del otro. Son ideales para compartir momentos agradables, arte moda, espacios creativos y también con gran armonía. La entrada de Vesta a tu signo te dará fuerza y posibilidad de tener más coraje para hacer más actividades físicas.

Escorpio: se convierte en una amistad eterna que siempre estará presente cuando la necesites. cualquier situación negativa que comparta con alguien la absorbe la transforma y la regenera. Hoy la entrada de la luna en sagitario te dará fuerza y capacidad de avanzar hacia nuevos planes y proyectos que solo le faltan un empujón.



Sagitario: amigos para no aburrirse, para empezar a la madrugada y no parar hasta el día siguiente. Al sagitario no le gusta sentirse mal y necesita que sus amigos estén a su lado cada vez que entrar en un estado de vacío. Hoy la luna en tu signo te da mucha popularidad en todo lo que estás haciendo, recibirás aplausos.

Capricornio: ser amigo de alguien de Capricornio es como tener el mejor amigo de todos, si te dan su amistad sentirte feliz, porque esa amistad se valora mucho, no es para cualquiera. Hoy con luna en sagitario estarán reconociendo quienes con las verdaderas personas con quien compartir su valioso tiempo.

Acuario: El signo de la amistad por excelencia, tiene muchos grupos de amigos con quien compartir. Está dispuesto a ayudar y a estar con quienes más lo necesiten. Entre sus ancestrales historias amistosas aparecen siempre momentos divertidos para compartir. Hoy la entrada de Vesta a libra te da fuerza para terminar lo que empezaste.

Piscis: los amigos de este signo son los que ayudan a contener durante los problemas. No pueden parar de dar amor, quieren ser amigos de todos o quieren todos los amigos para ellos. son un poco celosos. A quienes las defraudan los eliminan para siempre Especialmente hoy la luna en sagitario te puede traer una nostalgia incomoda.

Fuente: Jimena La Torre.