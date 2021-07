Horóscopo de hoy: martes 13 de julio de 2021

Lee tu horóscopo diario del 13 de julio de 2021 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal.

Aries: la reciente entrada de mercurio a cáncer y la combinación con la luna en virgo te dará una energía muy positiva para trabajar, aunque sea el famoso martes 13, en tu caso aries ganaras desafíos profesionales y te sacarás muy buenas notas en cualquier examen que debas superar.

Tauro: el sol y mercurio cáncer activa el sentimiento especial por lo que harás para proteger a tu familia. Con la luna en virgo tendrás una gran capacidad para mejorar tu salud y acompañar con buena organización el trabajo. El amor llegara de forma inesperada hoy y hasta un poco accidentada.

Géminis: mercurio dejando tu signo y entrando a tu signo siguiente cáncer te ayudara a mejorar la comunicación con la familia. En este día que siempre se caracteriza por una energía densa, una palabra de más puede hacerte variar una relación de mal a bien o viceversa.

Cáncer: en este martes 13 siendo de un signo especialmente conectado con la intuición que te caracteriza, puedes tener cierta inestabilidad en tus emociones. La luna en virgo te dará la posibilidad de avanzar en tu trabajo.

Leo: este martes de gran carga energética será necesario alimentar tu autoestima para que no te invadan las energías que incomodan a tu signo. el sol y mercurio en cáncer apoyan a los planes con tu familia y la luna en virgo te pide que te ocupes de la salud, en especial de lo que no haces hace tiempo. Conocerás verdades que no tenías de enterarte.

Virgo: tu planeta regente mercurio en un signo muy compañero para vos como es el de cáncer, te darán una gran posibilidad de retomar charlas y diálogos con gente muy querida. La luna en tu signo virgo generará una capacidad de receptividad y que seas mucho más amado por todos.

Libra: la vida tiene vueltas inesperadas y este martes 13 puede generar incomodidad, mercurio en cuadratura junto al sol puede hacer que tengas diferencias con tu familia. La luna en tu sigo anterior puede hacerte caer en un pasado nocivo, es importante que aprendas a decir que no.

Escorpio: la entrada de mercurio a cáncer te da todas las posibilidades de comunicación para establecer mejor trabajo y éxito profesional. El martes 13 de brujas, para vos escorpio que tener un don especial de intuición es un día para ser el instrumento para cambiar la energía negativa que pueda haber alrededor, sobre todo de la familia.

Sagitario: hoy será un día ideal para darte cuenta con quien cuentas de verdad, te sorprenderá como se caerán las caretas de algunas personas. La luna en un aspecto difícil en virgo te hará analizar mucho mejor a tu entorno antes de actuar. El trabajo te dará satisfacciones y estarás de acuerdo con las propuestas.

Capricornio: con el sol y mercurio en oposición lograras relacionarte con gente diferente y podrás asociarte para evitar la mala energía de este martes 13. La luna en virgo te dará una capacidad extra para que te destaques con un buen plan profesional.

Acuario: este día con cierta energía oscura para vos, acuario es como un cuento de hadas y brujas. No sabemos quiénes son las malas o las buenas, pero la realidad es que contarás mejor suerte en este día especial porque la luna en virgo es muy positiva para que tus amigos te acompañen a disfrutar del día de la mejora manera.

Piscis: la entrada de mercurio a cáncer y la luna en oposición, debes tener mucho cuidado con las palabras que le dices a tu pareja o las personas que ames. A veces es mejor un abrazo una mirada o un gesto que una palabra que hiera. Cuídate de tomar decisiones.

Fuente: Jimena La Torre.