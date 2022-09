Cómo se llevan las parejas del mismo signo del Zodíaco

​Muchas parejas están compuestas por dos personas del mismo signo del Zodíaco y Jimena La Torre, que tiene su espacio en el Facebook Live de Ciudad Magazine (lunes y viernes a las 14 hs.), reveló cuáles son las más difíciles de llevar.

CÁNCER Y CÁNCER

En primer lugar, “los cancerianos, de por sí, son malhumorados. Así que, ¡imaginate dos cancerianos juntos! Son el buen humor al extremo y el malhumor también. Entonces, no es la mejor pareja”, afirmó la astróloga, y contó que sus tíos eran ambos de Cáncer y siempre estaban discutiendo.

"Los cancerianos son el buen humor al extremo y el malhumor también. Entonces, no es la mejor pareja" G-plus

LEO Y LEO

“Leo y Leo es otra pareja densa, de mucho ego, de mucha necesidad de existencia, por lo que puede traer ciertos inconvenientes a la hora de ir para el mismo lado con la relación. Sin embargo, esto no quiere decir que no se lleven bien ni armen una pareja divina. Pero ambos deben tener distintos trabajos y mantener sus propios espacios y tiempos”, destacó La Torre.

ARIES Y ARIES

A Jimena, otra pareja que no le gusta tanto es Aries con Aries. Recordó que su primera jefa era de ese signo, al igual que su marido. “Los dos eran divinos, no se separaron, vivieron toda su vida juntos, pero no se entendían porque cada uno hacía lo que quería, cada uno tenía su oficina, su empresa y así fueron yendo sus vidas. Entonces, estas parejas egocéntricas son las que más cuestan”, concluyó la astróloga.

"Leo y Leo es otra pareja densa, de mucho ego, de mucha necesidad de existencia, por lo que puede traer ciertos inconvenientes a la hora de ir para el mismo lado con la relación" G-plus

ESCORPIO Y ESCORPIO

Por último, “Escorpio y Escorpio es una pareja con mucha pasión y sexo. Pero el sexo se termina transformando en algo nocivo, aunque la pasen muy bien, porque después es muy pesado despegarse”, cerró Jimena La Torre.

Cada miércoles podés ver más videos de este estilo en Instagram y Facebook de Ciudad Magazine, donde además podés opinar y dejarle tus preguntas a la astróloga.