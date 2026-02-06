Lee tu horóscopo diario del 6 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: Usando la creatividad como herramienta, lograrás aumento en los proyectos a futuro con Mercurio en Piscis. El amor te responde siempre con señales claras. Todo beneficio para que crezcas mas y consolides logros.
Tauro: Con Mercurio en Piscis, tendrás estímulos para activar tu inteligencia creativa, sacarte del molde sin perder el rumbo personal. Fuerza para desarrollar tu trabajo excelente con visión firme a futuro.
Géminis: La presencia de Mercurio en Piscis te ayuda a conseguir que tus ideales en el trabajo se vean potenciados con mucha creatividad aplicada. Seguís tu camino con éxito junto a un socio o pareja clave.
Cáncer: Te encontrás con amigos a quienes rescatar de problemas, tu corazón y tu creatividad son muy solicitados con Mercurio en Piscis activo. Hablás con tu equipo y lográs desafíos nuevos con apoyo.
Leo: Con Mercurio en Piscis ordenás tu vida emocional, tus pensamientos se alinean con tu corazón y tu creatividad natural fluye mejor. Lo primero es la justicia, cortás con lo que no va más.
Virgo: Mercurio en oposición te incita a depender un poco de la persona que tenés al lado, las mejores decisiones creativas se toman de a dos. Retomás un trabajo que dejaste olvidado con constancia.
Libra: Cambiás tu suerte y asumís un fuerte compromiso. Decidís estar solo y dedicarte a tu trabajo con Mercurio en Piscis activo. Todo mejora en la familia y te da optimismo sostenido.
Escorpio: Mercurio en Piscis te ayuda a armar un plan con gente que amás. La relación con tu pareja mejora con inteligencia creativa sincera. Intercambios positivos, se abren puertas profesionales cerradas.
Sagitario: La energía de Mercurio en Piscis te activa para pensar creativamente con todos y así dar al otro justo lo indicado. Triunfo en las palabras bien usadas.
Capricornio: Aumenta tu magnetismo y creatividad con Mercurio en Piscis. Renovás tus raíces y soñás un proyecto firme a futuro. Un viaje por aumento laboral se aprueba y viajás por trabajo.
Acuario: Los ideales a futuro se vuelven reales con Mercurio en Piscis. Contás con personas valiosas y mucha imaginación para tu trabajo. Armás un equipo y la gente te sigue convencida.
Piscis: Mercurio en tu signo activa tu imaginación y creatividad. Empezás a desarrollar una construcción sólida a futuro. El equilibrio laboral te satisface y te tranquiliza mucho.
Fuente: Jimena La Torre.