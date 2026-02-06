Lee tu horóscopo diario del 6 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Usando la creatividad como herramienta, lograrás aumento en los proyectos a futuro con Mercurio en Piscis. El amor te responde siempre con señales claras. Todo beneficio para que crezcas mas y consolides logros.

Tauro : Con Mercurio en Piscis, tendrás estímulos para activar tu inteligencia creativa, sacarte del molde sin perder el rumbo personal. Fuerza para desarrollar tu trabajo excelente con visión firme a futuro.

Géminis : La presencia de Mercurio en Piscis te ayuda a conseguir que tus ideales en el trabajo se vean potenciados con mucha creatividad aplicada. Seguís tu camino con éxito junto a un socio o pareja clave.

Cáncer : Te encontrás con amigos a quienes rescatar de problemas, tu corazón y tu creatividad son muy solicitados con Mercurio en Piscis activo. Hablás con tu equipo y lográs desafíos nuevos con apoyo.

Leo : Con Mercurio en Piscis ordenás tu vida emocional, tus pensamientos se alinean con tu corazón y tu creatividad natural fluye mejor. Lo primero es la justicia, cortás con lo que no va más.

Virgo : Mercurio en oposición te incita a depender un poco de la persona que tenés al lado, las mejores decisiones creativas se toman de a dos. Retomás un trabajo que dejaste olvidado con constancia.

Libra : Cambiás tu suerte y asumís un fuerte compromiso. Decidís estar solo y dedicarte a tu trabajo con Mercurio en Piscis activo. Todo mejora en la familia y te da optimismo sostenido.

Escorpio : Mercurio en Piscis te ayuda a armar un plan con gente que amás. La relación con tu pareja mejora con inteligencia creativa sincera. Intercambios positivos, se abren puertas profesionales cerradas.

Sagitario : La energía de Mercurio en Piscis te activa para pensar creativamente con todos y así dar al otro justo lo indicado. Triunfo en las palabras bien usadas.

Capricornio : Aumenta tu magnetismo y creatividad con Mercurio en Piscis. Renovás tus raíces y soñás un proyecto firme a futuro. Un viaje por aumento laboral se aprueba y viajás por trabajo.

Acuario : Los ideales a futuro se vuelven reales con Mercurio en Piscis. Contás con personas valiosas y mucha imaginación para tu trabajo. Armás un equipo y la gente te sigue convencida.