Lee tu horóscopo diario del 23 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: En tiempos de Venus en Capricornio, aprovechás para concluir esos temas que tanto te apasionan y quedaron sin cerrar. La madurez emocional te ayuda a enfocar mejor tu deseo y a no dispersarte. Animarte a vivir la pasión sin estructuras rígidas te devuelve entusiasmo.
Tauro: Los ideales que no fueron toman nuevo impulso con un cambio de mirada gracias a Venus en Capricornio. Aprendés a decir lo que sentís sin rodeos y a defender tu verdad afectiva. Claridad mental y justicia a favor en tus palabras.
Géminis: El trabajo que no estaba funcionando encuentra nuevos caminos con Venus en Capricornio y las relaciones se fortalecen. Elegís con más conciencia a quién darle tu tiempo y tu energía. Seguís solo a quien realmente merece tu amor.
Cáncer: Venus en Capricornio te muestra la cara más exigente de la pareja y te invita a conocer al otro en profundidad. Aunque incomode, esta verdad te ayuda a madurar emocionalmente. Transformás tu manera de amar aceptando lo que sí puede cambiar.
Leo: Las indecisiones laborales pueden hacer tambalear lo afectivo con Venus en Capricornio. Definir qué querés te devuelve seguridad y liderazgo en la pareja. Construís territorios más firmes desde el deseo compartido.
Virgo: Venus en otro signo de tierra te ayuda a darle forma real y concreta al amor que tenés. Aprendés a cuidar sin sobrecargarte ni exigirte de más. Revisá cuánto das y cuánto recibís emocionalmente.
Libra: Venus en Capricornio te pide equilibrar trabajo y afecto para no desbalancearte. Tomar decisiones firmes te acerca a vínculos más comprometidos. Estás en el lugar justo para formalizar lo que sentís.
Escorpio: Venus en Capricornio te ayuda a cortar con vínculos o dinámicas que ya no sirven, tu corazón está enfocado. Tu deseo se vuelve más claro y directo. Liderazgo y pasión bien enfocada en el amor.
Sagitario: Mejoran tus visiones de futuro y te animás a ir por lo que realmente vale la pena con Venus en Capricornio. Ojo con distraerte por tentaciones pasajeras. Exito si elegís con conciencia y no por impulso.
Capricornio: Venus en tu signo te aporta comprensión extra y te estimula a brillar en el amor y el trabajo. Te permitís disfrutar sin perder control. Tiempo ideal para compromisos y acuerdos afectivos sinceros.
Acuario: Venus en Capricornio te ayuda a cerrar ciclos emocionales y a prepararte para lo nuevo. Elegís mejor a quién dejar entrar en tu mundo. Soltás cargas emocionales que no te corresponden a nivel amor vas enfocada.
Piscis: Con Venus en Capricornio aumenta tu determinación y tu capacidad de concretar lo que soñás. Tu sensibilidad se vuelve una fortaleza práctica. Usás palabras justas y seguras para crear lo que deseás.
Fuente: Jimena La Torre.