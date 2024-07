Will Parfitt es toda una celebridad en redes sociales. Con sus casi 3 millones de seguidores en Instagram, el protagonista de Magic Men aterrizó este martes en la Argentina revolucionando a todo su fandom, y mantuvo una charla íntima con Ciudad.

El próximo viernes 5 de Julio a las 19.00 horas, Buenos Aires se prepara para una noche llena de magia y sensualidad con la llegada del show que viene arrasando en su gira mundial.

Magic Men, el espectáculo de strippers masculinos más famoso de Australia, llega a nuestra ciudad con una performance teatral en vivo que robará el aliento y levantará más de un suspiro.

“Hola, soy Will Parfitt para Ciudad Magazine. Acabamos de llegar a Argentina y tenemos show este viernes a la noche. ¡No puedo esperar! Será muy divertido”, comentó el actor en un breve video que grabó en exclusiva para este portal.

WILL PARFITT, EL DOBLE DE CHANNING TATUM, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SU CARRERA, EL AMOR Y SU LLEGADA A LA ARGENTINA POR PRIMERA VEZ

- Hablando de tus primeros pasos en el show Magic Men... empezaste como bartender, ¿no?

- Sí, comencé en Magic Men 11 años atrás y estaba trabajando como bartender. Así es como la mayoría de los chicos empiezan en Magic Men, arrancan haciendo eso y luego pasan a formar parte del show.

- Y ahora tenés 33 años...

- 34, los cumplí la semana pasada.

- ¿Estudiaste artes performáticas o te fuiste formando mientras trabajabas en el show?

- No, nunca estudié arte, hice un par de actividades cuando estaba en la escuela, obras escolares, pero nunca pensé que terminaría haciendo el trabajo que estoy haciendo ahora.

Originalmente soy de Londres, Inglaterra, y me mudé a Australia hace 12 años. Me quedé en el centro de la industria cuando un promotor del club me llamó el doppleganger (doble) de Channing Tatum y me presentó a Carlos, mi compañero de negocios actual, que acababa de empezar en ese momento una empresa llamada Magic Men.

Fui aprendiendo a actuar y bailar mientras hacía el show.

- ¿Y cómo te tomás este impactante parecido con Channing Tatum? ¿Cómo te sentís con eso? Porque seguramente la gente te para en la calle y te dice, “Hey, ¿sos Channing Tatum?”, o algo así...

- Sí, mucha gente me decía “sos el tipo que se parece a Channing Tatum”, pero ahora que construí una buena comunidad en redes sociales mucha gente me reconoce por mí mismo.

De todas maneras, nunca me voy a tomar a mal ni rechazar ser comparado con Channing Tatum, lo tomo como un halago, la verdad.

Es un tipo muy atractivo y un actor masivo, así que definitivamente ha sido bueno para mi negocio también.

- ¿Y te gusta hacer trends en TikTok e Instagram?

- Sí, sí, lo hago. Y tengo un gran fandom en Sudamérica, por eso es que queríamos traer el show acá. Este fue el primer año que hicimos una gira mundial, y queríamos incluir esta región. Hemos hecho Perú y ahora Argentina.

- Después de Argentina, ¿vas a hacer algún otro país?

- Sí, vamos a ir a Nueva Zelanda y luego a los Estados Unidos.

- Ah, entonces somos los afortunados...

- Sí, definitivamente. Quería añadir un poco de América del Sur a esta gira mundial y Argentina es uno de mis fandoms más grandes en las redes sociales, así que definitivamente tenía que venir aquí.

- Bueno, los argentinos somos muy fans de Magic Mike y Channing Tatum también.

- Sí, sí, lo puedo notar. Y son muy apasionados en los comentarios.

- Hablando de eso, ¿cómo te vienen tratando las personas acá en Argentina? ¿Fueron cálidas?

- Sí, definitivamente han sido muy amables. Antes de que llegara a la Argentina, ya había fanpages y la gente siempre me ha mensajeado y mostrado amor, diciendo que por favor vengamos a la Argentina.

Así que ya sabíamos cuando íbamos a hacer la gira mundial, que si íbamos a hacer algo en América del Sur, incluiríamos a Argentina primero.

Ha sido una gran bienvenida y no puedo esperar a que hagamos el show acá el viernes.

- Bueno, te puedo asegurar que en el show la gente va a ser muy ruidosa, así que preparate para eso...

- Sí, bueno, Perú fue un grupo divertido y muy loco, comparado con lo que estamos acostumbrados a hacer en Australia.

Pero todos nos han dicho que las mujeres argentinas son aún más ruidosas, así que va a ser un gran evento. Y va a ser emocionante vivirlo.

- ¡La verdad que sí! ¿Y estás en una relación ahora?

- No, estoy solo.

- ¿Te gustaría estar en pareja?

- Sí, necesito encontrar a mi esposa latina (se ríe).

Es difícil en este momento, debido a la cantidad de viajes que hago. Pero sí, siempre estoy abierto a buscar una relación. Nunca sabés lo que va a pasar. Así que soy un fiel creyente de que las cosas se dan en el momento justo.

- Bien, finalmente, ¿por qué la gente debería ir a ver a Magic Men acá en la Argentina? ¿Qué puede aportar este show a la gente de acá?

- Definitivamente deberían venir a ver el show porque va a ser algo que no han visto antes. No creo que haya un show como este acá en Argentina.

Somos muy interactivos con el público, los hombres pueden venir, las mujeres pueden venir, y también se involucran en nuestro espectáculo.

Es una gran fiesta. Así que, sí, va a ser muy divertido.