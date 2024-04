El desembarco de Nancy Dupláa en el Multiteatro para protagonizar Exit, donde tiene como compañeros de lujo a Juan Pablo Geretto y Fernanda Metilli, quienes contaron los detalles de la comedia en una charla con Ciudad.

Identificado con éxitos como Yo amo a mi maestra normal y Como quien oye llover, Geretto explicó su llegada a la obra dirigida producida por Pablo Echarri y Tomás Rottemberg: “Yo no tenía muchas ganas de volver a unipersonal y esta fue la mejor opción que pude haber elegido. Porque la elegimos básicamente por nosotros mismos, por quienes somos, por lo que conocemos del otro. Así que hasta ahora es hermoso lo que está sucediendo”.

A su turno, que viene de hacer de madre de Matilda en el musical con Laurita Fernández contó que fue la directora, Corina Fiorillo, quien la convenció al instante de sumarse al elenco: “A mí me llamó Corina, por lo menos, que me dijo, ‘mirá, tengo una obra, que hay un rol que está muy bueno, que va a quedar muy bien’. Y cuando me dijo, es con Nancy y con Juan Pablo, yo dije, chau, sí, obvio, obvio, ya, ni había leído la obra. Después cuando la leí me tiré de cabeza, mejor todavía”.

Fernanda Metilli.

DE QUÉ SE TRATA EXIT, LA OBRA DE NANCY DUPLÁA

Sin spoilear, Juan Pablo Geretto resumió el espíritu de la obra escrita por Augustí Franch: “La obra es la expresión del capitalismo salvaje y perverso sobre tres personas, tres víctimas, porque aparte no importan las jerarquías. Digo, hay un jefe, hay otra jefa que es más jefa, hay otra que es menos jefa. Pero son tres víctimas de la crueldad del capitalismo salvaje. Ni siquiera del capitalismo que uno puede sentarse y decir, bueno, esto está bien, esto pasa más o menos, esto es cuestionable.

“Es psiquiátrico en el mal sentido, digamos, no diagnosticado. Salvaje, cruel. Sobre estas tres personas que tienen que, básicamente, no se permiten conocerse, no se permiten ni siquiera tener un vínculo entre ellas porque tienen que sobrevivir en una empresa que amenaza. Por supuesto, todo en tono de comedia, porque sería indigerible sino”, enfatizó.

EL ORGULLO DEL “DREAM TEAM” QUE FORMARON EN EXIT

La dirección de Corina Fiorillo es una garantía de calidad, ya que en 2016 se convirtió en la primera mujer en ganar un premio ACE de Oro.

Nancy Dupláa habló sobre Exit junto a Corina Fiorillo

“Cori tiene mucha trayectoria, tiene mucho grupo y equipo encima, y eso se nota. Laburó con muchos elencos distintos, con muchas personas, con elencos de poca gente. Tiene gente con elencos de muchísima gente, y no para. Tiene una obra los lunes, otra los martes, de miércoles a domingo a nosotros, los sábados y domingos a otras. Y está buenísimo, porque hay que tener un poco ese ritmo para llegar”, manifestó Metilli.

Por eso, Juan Pablo Geretto fue elocuente al admitir que se animaría a llevar Exit de gira por el interior del país: “Estamos dispuestos a todo. El teatro en tiempos de no crisis, si es que eso existió alguna vez acá, es una lotería. Imaginate hoy. No lo sabemos. Siempre es eso el teatro, siempre es meterse en un lugar donde sabes que la adrenalina va a estar un poquito más arriba si te haces un análisis. Ya estamos nosotros también acostumbrados a que eso sea así. Así que estaremos dispuestos a lo que venga”.