Zaira rompió el silencio sobre el escándalo de Wanda, Icardi y la China: "Me re afectan esas cuestiones"

En diálogo con Intrusos, Zaira Nara hizo referencia al escándalo del Wanda Gate y contó cuándo la afectó el conflicto de Wanda con Mauro Icardi por su affaire con la China Suárez, lo que también terminó involucrando a Jakob Von Plessen.

“¿Cómo estas transitando todo lo que ocurrió con tu hermana?”, le preguntaron desde la emisión de América y la modelo respondió: “Yo me hago más problema que el resto, parece que no, pero sinceramente hablando me re afectan esas cuestiones familiares”.

Finalmente, Zaira dejó en claro que está mucho más tranquila ahora que su hermana se reconcilió: “Ahora estoy mucho más tranquila que veo que todos están bien, me pone muy feliz, siento que ya se acomodaron las cosas y ya pasó”.

ZAIRA NARA CONTÓ LAS REACCIONES EN LA CALLE POR EL WANDA GATE

Zaira Nara contó en No Es Tan Tarde, el programa de que conduce Germán Paoloski, que la gente en la calle le grita cosas sobre el Wanda Gate desde que estalló la polémica.

“Me preguntan en la calle, te juro. Me dicen ‘yo soy Wanda Gate’ y no sé qué. Y yo estoy como ‘no me digan nada que me hace mal’”, reveló en la emisión de Telefé con vergüenza.