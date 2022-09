Zaira Nara sorprendió con su sincericidio cuando le preguntaron por Jakob von Plessen: "Prefiero que me sigan preguntando por Wanda"

A pocos días de haber regresado a la Argentina, tras acompañar a Wanda Nara en la inauguración de su local en Miami, Zaira fue a un evento y lanzó un pícaro sincericidio cuando le preguntaron por su presente amoroso con Jakob von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo.

Luego de numerosas preguntas vinculadas a su hermana y a su matrimonio con el futbolista, la Zaira fue consultada por Jakob, con quien a mediados de años transitó una fuerte crisis, y eludió la respuesta con mucha simpatía.

Más sobre este tema Zaira Nara muy filosa sobre la ex empleada de Wanda: "Son temas complicados, como todos los de mi hermana"

"En el amor, con tu pareja, ¿todo perfecto? ¿Todo bárbaro?", le preguntó el notero de Implacables, Diego Bouvet. "Sí, todo bárbaro", le respondió Nara, sonriente, pero sin la intención de dar detalles.

Acto seguido, el cronista chicaneó a Zaira en plena nota: "Si querés, peleate así también te preguntamos a vos". Y la modelo contestó con un divertido sincericidio, que involucró a su hermana: "No, está bien. Prefiero que me sigan preguntando por Wanda".

"No, está bien. Prefiero que me sigan preguntando por Wanda", respondió Zaira, con humor, cuando fue consultada por Jakob. G-plus

ZAIRA NARA SE ENOJÓ CON EL NOTERO DE INTRUSOS

En ese mismo evento,ante las numerosas consultas sobre Wanda y lo cruzó con un exabrupto incluido.

"¿Le preguntaste a Wanda si se separaron o no?", indagó el cronista de Intrusos.

Más sobre este tema Jakob von Plessen sorprendió a Zaira Nara con un romántico mensaje, con fotos inéditas de su viaje por África

Molesta, la modelo respondió: "No chicos, hay cosas que yo no necesito preguntar. No tengo que preguntar ciertas cosas, porque estamos todo el tiempo hablando de todo".

"Se mostraron juntos y muy bien en Miami. La acompañó. Fue un gesto ese….", le insistió Guatti.

Y Zaira Nara lo cruzó enojada y sin filtros: "No sé, decilo vos. Están buscando mier.... Los viste lindos, y yo también. Divinos. Felices".