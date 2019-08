Zaira Nara y el polémico divorcio de Wanda con Maxi López: "Muchas cosas que pasaron no llegaron a la prensa"

Dejando su habitual bajo perfil de lado, Zaira Nara decidió hablar a fondo en Morfi, todos a la mesa sobre el eterno enfrentamiento entre su hermana Wanda Nara y su excuñado, Maxi López, luego de que él asegurara que la modelo no le deja ver a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

Con Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, al teléfono, Zaira se sinceró al contar qué sintió al ver a Maxi en PH, podemos hablar afirmando que no veía a los niños hace meses: “Es duro lo que él dijo porque nadie quiere escuchar que un papá tiene prohibido ver a sus hijos. Yo, tratando de olvidar por un instante todo lo que sé como familia y todas las cosas que tuvo que pasar mi hermana, que muchas no llegaron a la prensa, decís ‘pobre, quiere ver a sus hijos y no puede’”, aseguró, dejando en clara que hay cuestiones del conflictivo divorcio que aún no salieron a la luz.

Y disparó: “Pero, por otro lado, el que quiere ver a sus hijos no va a un programa de televisión a pedirlo, yo te tiro la puerta abajo hasta que los veo. A mí me cuesta mucho porque lo veo a él y veo la cara de Valentino reflejada. Entonces, me cuesta mucho tener objetividad. Ante todo, veo al padre de mis sobrinos. Veo la cara del resto de los invitados y los veo conmovidos. Uno escucha un relato así y se conmueve. Maxi es muy empático”.

Sobre el final de la charla, Rosenfeld remarcó que el público no tiene conocimiento de todo lo que ocurrió entre Wanda y Maxi: “Zaira, vos y yo sabemos muchas cosas que por respeto nunca las vamos a decir. La verdad está en Tribunales”. Entonces, la hermana de Wanda se mostró completamente de acuerdo: “Totalmente, eso es lo que deja tranquilos a varios. La tranquilidad pasa cuando uno acuesta la cabeza en la almohada, después que hablen y digan lo que quieran”.