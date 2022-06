Zaira Nara y Jakob von Plessen se reconciliaron: encontraron a la pareja disfrutando de sus vacaciones juntos

Los rumores de separación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen siguen fuertes desde que ella confesó que “pasan cosas como en cualquier familia”, en medio de versiones que sugerían una infidelidad del empresario.

“Pasan cosas como en todas las familias, pero no porque me presionen, voy a acelerar procesos o declaraciones. Hoy, solo quiero decirte que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel”, le escribió Zaira a Pía Shaw.

Pero este fin de semana, la modelo y el empresario decidieron poner fin a esas versiones y se dejaron ver en las ciudades uruguayas de Colonia y Carmelo, y Jauriu los mandó al frente en sus redes, además de revelar una “maldición” que existe sobre este tipo de viajes.

Más sobre este tema Zaira Nara viajó al Sur en medio de los rumores de crisis con Jakob von Plessen y un dato llamó la atención

LAS FOTOS DE ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN EN URUGUAY

“Zaira de vacaciones”, escribió la instagramer junto a una serie de fotografías que la modelo subió en su perfil de esa red social y a continuación, utilizó la ampliación de una de ellas para mostrar a Jakob de espaldas con una boina.

“Boina alert” escribió Juariu en una ampliación detallada de la foto, y a continuación compartió una nueva imagen de la pareja tomada por uno de sus contactos en la que se los ve a ambos de espaldas, caminando hacia un conocido bar de Colonia.

Pero no se quedó ahí la tucumana, que a continuación publicó la captura de un seguidor que le decía que “cuando te vas a Colonia con tu pareja, volvés y te separás”. “Yo no se lo quería decir, pero sé de la maldición”, escribió ella y a continuación lanzó una consigna para que sus seguidores le cuenten experiencias similares en Colonia.

La cuenta de El ejército de LAM también publicó una imagen de Zaira Nara y Jakob von Plessen en Carmelo, aunque en esta ocasión se puede ver a la pareja a cara descubierta y sin boinas en el interior de un bar.