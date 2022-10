Zaira Nara y Jakob Von Plessen: así fue su historia de amor

Zaira Nara y Jakob Von Plessen vivieron una gran historia de amor llena de naturaleza, pasión y mucho fuego. Se conocieron de una forma muy peculiar, se encontraron cara a cara y el flechazo fue inmediato.

CÓMO NACIÓ LA HISTORIA DE AMOR DE ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN

Zaira Nara y Jakob Von Plessen, empresario, se conocieron por teléfono en 2015 . Él estaba en África, ella en Argentina. Hablaron durante 6 meses hasta que decidieron encontrarse en persona en donde el flechazo fue inmediato .

La modelo, en una entrevista, contó que “yo estaba soltera y una amiga de Jako -a la que yo me crucé en una producción- me preguntó: “¿Le puedo dar tu teléfono a un amigo mío que creo que te va a encantar?”. No me preguntes porqué pero ella consideró que “pegábamos””.

Entre risas, la conductora relató que “primero dudé, claro, porque jamás había tenido una cita a ciegas pero, finalmente acepté. El tema es que se olvidó de comentarme un pequeño detalle: Jakob, en ese momento, estaba en África”.

Con respecto a cómo se conocieron, Zaira detalló que “hablamos por teléfono 6 meses antes de tener una cita real, en persona. ¡Una locura! Pero bueno, de a poco, me fue conquistando porque hacía cosas increíbles como andar una hora a caballo hasta encontrar un lugar, con señal, para enviar un mensaje y preguntarme si estaba disponible para charlar un rato”.

EL PRIMER ENCUENTRO DE ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN

Luego de hablar durante 6 meses por teléfono llegó el turno de encontrarse cara a cara. En aquella entrevista, Zaira expresó que “estábamos los dos ansiosos y, a la vez, nerviosos. Ocurría algo muy particular: sentíamos que nos súper conocíamos a pesar de que jamás nos habíamos visto en persona porque habían sido muchos meses de conversaciones en la que fuimos contándonos todo sobre nuestras vidas”.

Además, Nara reveló que “la verdad es que yo quería evitar la exposición pública porque uno nunca sabe quién con quien se va a cruzar cuando sale a comer. Invitarlo a mi casa me parecía un montón así que me llevó un tiempo decidir qué hacer. Pensaba: “¿Qué hago si quiero que se vaya?” “¿Cómo lo invito gentilmente a retirarse?”, pensaba”.

Y agregó que “dije: lo mejor es que vaya yo a su casa y, cuando tengo ganas, me voy y listo. Y así fue. Me cocinó algo rico, charlamos mucho y obvio: volví a casa loca de amor”.

EMBARAZO Y VIAJES DE ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN

Su historia de amor fue tan fuerte que se comprometieron en abril de 2015 y un año después nació su primera hija, Malaika . Zaira decía que “ nos amamos con locura y por eso vamos a tener un hijo. Siempre quise ser madre joven. Y él también. Con Jako aprendí a ser más libre y a conectarme con mis deseos internos ”.

Su romance también estuvo lleno de viajes. Mientras la modelo cursaba su tercer mes de embarazo viajó a Kenia para ir al campamento al Masai Mará, una reserva natural en donde Jakob la invitó.

Zaira aseguraba que “lo hice por amor, porque lo extrañaba. Fue una linda experiencia”.

WANDAGATE, LA PRIMERA CRISIS DE ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN

Zaira Nara y Jakob Von Plessen fueron padres por segunda vez tras el nacimiento de Viggo en febrero del 2020. En plena pandemia del coronavirus ambos sobrevivieron a la convivencia y le escapaban a los rumores de casamiento.

Todo parecía ir bien entre Zaira y Jakob pero en 2021 todo se derrumbó con el famoso WandaGate. El empresario habría ayudado a Mauro Icardi para que pudiera concretar su encuentro con la China Suárez en París mientras las hermanas Nara estaban de vacaciones.

Escapando a los rumores de crisis, Zaira y Jakob se mostraron super unidos en Navidad donde subieron un montón de imágenes en sus redes sociales.

RUMORES DE SEPARACIÓN Y VIVIENDA EN CASAS SEPARADAS

Nuevamente volvieron a circular los rumores de crisis entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen. La modelo aclaró las cosas y dijo en ese momento que “pasan cosas en todas las parejas. No te voy a decir que estamos atravesando nuestro mejor momento, pero nada que salir a anunciar y declarar. Hay un tiempo para cada cosa. No estoy diciendo que estoy separada pero tampoco sé si lo diría a los gritos”.

En mayo de 2022, Zaira había afirmado que no todo estaba bien en la pareja ya que “hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos, que entiendo que no son procesos que una tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire”. Durante gran parte del año llegaron a vivir en casas separadas.

Wanda les había sugerido a la pareja irse de viaje solos, sin los hijos. La empresaria dijo que “vos disfrutá de tu luna de miel que yo me ocupo de los pollitos”. La pareja partió hacia la paradisíaca isla de Santorini.

EL FIN DEL ROMANCE DE ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN

El 26 de septiembre de 2022, Zaira Nara recurrió a sus redes sociales para anunciar la separación con Jakob Von Plessen. A través de Instagram, la modelo declaró que “después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre”.

Y agregó que “espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias. Zaira”.

Las versiones de la separación entre la modelo y el empresario sacudieron el mundo del espectáculo en donde se dijo que Zaira habría engañado a Jakob con Facundo Pieres, polista. El periodista Pampito apuntó que “él se había enterado porque había puesto un micrófono en una parte de la casa”.

También lanzó que “ella empezó hacer la de ella por él, porque él se había mandado primero la macana. Cuando salió lo de Mauro Icardi con China Suárez él fue el que le hizo la gamba a Mauro, porque se habían quedado los dos solos. Y Jakob también habría salido con una chica”.