Zaira Nara le hizo un pícaro pedido a Wanda, de quien espera un lujoso regalo de Navidad.

En medio del rumor de romance con L-Gante que crece a pasos agigantados, Wanda Nara compartió una foto que la muestra muy sensual y su hermana Zaira Nara respondió con picardía.

"No pensé los regalos de Navidad todavía... Ni me acordaba que este fin de semana es Navidad", contó, sincera, al pie de una foto luciendo un impactante vestido rojo repleto de lentejuelas que brillan muchísimo.

Entonces, Zaira aprovechó la oportunidad para deslizar que espera que se ponga las pilas con los obsequios del arbolito.

"Con algo de tu vestidor, me conformo...", le firmó la conductora, haciendo hincapié en que le encantan la ropa y los accesorios de lujo de Wanda.

ANTO PANE REVELÓ EL IMPORTANTE OFRECIMIENTO QUE LE HIZO MAURO ICARDI A L-GANTE

“No lo noté enamorado. A ella sí pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero, que ella lo volvía loco, que él se sentía usado”, dijo Antonela, y agregó: “También me dijo que Mauro le habló y hasta le ofreció plata para que la deje a Wanda”.

“No le pregunté la suma”, reveló Pane cuando le preguntaron la cifra, ocasión que aprovechó la flamante panelista Marixa Balli para resaltar que, para ella, la relación de L-Gante y Wanda “es puro marketing”.

Como las angelitas le hicieron notar a la influencer que tiene un perfil parecido a Tamara Báez y a Wanda a Nara, la entrevistada coincidió. “En un momento me dijo, me hacés acordar a Wanda, espero que seas más buena que ella”, recordó.