Zaira Nara habló de su relación con Maxi López, tras el acercamiento con Wanda: "Siempre tuve un buen vínculo"

A poco más de un mes de desatarse el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez, Zaira Nara dio su primera nota en TV y habló, con reservas, de todo. Incluso de su vínculo con Maxi López.

"¿Cómo estás con Maxi López?", le preguntó Germán Paoloski a la modelo y conductora, en No es tan tarde, el programa que conduce en Telefe.

"Re bien con Maxi", respondió Zaira, sorprendida con la consulta, pero subrayando la buena onda que tiene con el ex de su hermana, padre de Valentino, Constantino y Benedicto López.

"Nunca tuve mala relación con Maxi. No me involucro. No se sabe qué opino de un montón de temas, pero con él siempre tuve un buen vínculo". G-plus

Ante el acercamiento entre Wanda y Maxi, tras 8 años de conflictos personales y legales, Zaira Nara aseguró que ella se mantiene a un costado de la polémica y es respetuosa con López.

"Yo nunca tuve mala relación. No me involucro. No se sabe qué opino de un montón de temas, pero con él siempre tuve un buen vínculo. Cordial. Ni más ni menos que la necesaria", sostuvo Zaira.

LA EXPLOSIVA SEPARACIÓN DE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ EN 2013

Wanda Nara y Maxi López se separaron a finales de 2013 y tienen en común tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.

"Hasta acá llegó mi amor", escribió Nara en noviembre de 2013, usando Twitter como la vía de comunicación para anunciar el fin del matrimonio y sacando a la luz supuestas infidelidades de López.

Desde entonces, la relación entre la expareja fue conflictiva, pese a que los últimos días Maxi López se mostró cercano y servicial con Wanda, en plena crisis con Mauro Icardi.