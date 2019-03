YoCríoSola, el trending topic en apoyo a Jimena Barón por su pelea con Daniel Osvaldo que la emocionó: "Con lágrimas en los ojos"

La pelea mediática que mantienen Jimena Barón con Daniel Osvaldo, en la que ambos se dedicaron duras palabras a través de las redes sociales, fue coronada por un movimiento que empezó en Twitter y terminó en un hashtag que se impuso como el más popular para darle apoyo a la cantante, bajo una consigna tan fuerte como concreta: #YoCríoSola.

La idea surgió de la periodista especializada en género y politóloga Florencia Freijo. Fue por las agresiones en las redes sociales que surgieron tras el texto que el exftubolista le dedicó a la cantante, mostrándose como padre presente y cuestionando el rol de la madre de Morrison (5), luego de que ella ironizara diciendo que desconocía su número de teléfono y a qué se dedicaba actualmente.

Rápidamente el hashtag se llenó de testimonios de mujeres que relataban los conflictos que atraviesan las familias monomarentales. Súper sensibilizada, Jimena agradeció la sororidad que recibió: “Ayer tuve un día muy de mierda, hoy con esto ya no”, twitteó. “Piel de gallina. #YoCríoSola trending topic número uno. Lo que está pasando con las mujeres es maravilloso. Admiración absoluta al leer sus historias”, siguió la actriz, conmovida por el gesto. “Emocionante #YoCríoSola, no dejo de leerlas con lágrimas en los ojos. Las verdaderas súper héroas”, escribió, en otros de sus mensajes.

Jimena: "Lamento muchas historias que nos unen, pero celebro que estemos juntas, que hablemos, que nos hagamos valer. Nuestra venganza es no tener más miedo, nuestro mejor auto regalo es la libertad y con eso llega la felicidad". G-plus

También Jimena abrió su corazón en un posteo en Instagram: "Las leo, me emociono y se me infla el pecho de orgullo, son valientes hasta la médula. Lamento muchas historias que nos unen, pero celebro que estemos juntas, que hablemos, que nos hagamos valer, que marquemos el terreno y sobre todo, que nos apoyemos. Mamás súper heroas, nuestra venganza es no tener más miedo, nuestro mejor auto regalo es la libertad y con eso llega la felicidad. Merecés el mundo entero, que nadie te quiera hacer creer otra cosa. Gracias, la energía mueve al universo, hoy la de ustedes me atravesó por completo y se los agradezco con toda mi alma. Las seguiré leyendo y admirando siempre desde lo más profundo de mi corazón".

Florencia Freijo, impulsora de los mensajes de contención a Jimena Barón, también compartió su propia experiencia: “Las madres solas vemos limitado nuestro crecimiento por 2000, no podemos salir a laburar si no es empobreciéndonos para pagarle a niñera. Vas con el pibe encima a todas partes, la carga mental y emocional, no se la imaginan”, twitteó. “Hasta los 3 años de mi hijo yo me endeudaba para pagar comida y alquiler. Endeudada por comprar comida y alquiler. Las madres solas somos el grupo olvidado por las políticas públicas. En el 2010 representamos el 15% de la población y el 50% era pobre e indigente, ¿adivinen por qué?”.

Flor Freijo: "¿Qué pasaría si impulsamos un hashtag todas las madres que criamos solas para hacernos visibles? Mostrar de una vez por todas que somos miles. #YoCríoSola". G-plus

“Perdonen que siga, pero además ellos deciden qué hacer con su tiempo. ‘Me voy a vivir a Europa’, ‘me hago el loco y me despiden del laburo’, porque les chupa un huevo y no tienen la presión del cuidado de los hijos. Manga de irresponsables. ¡Ahhhhh!”, continuó la politóloga. “¿Qué pasaría si impulsamos un hashtag todas las madres que criamos solas para hacernos visibles? Mostrar de una vez por todas que somos miles. #YoCríoSola”, puso, junto a datos que aseguran que 9 de cada 10 hogares en la Argentina de familias monopararentales, están encabezados por mujeres.

#YoCríoSola, el hashtag para Jimena Barón que se volvió trending topic y reveló las fuertes historias de lucha de miles de mujeres.

Ayer tuve un día muy de mierda, hoy con esto ya no. #YoCrioSola ♥️ https://t.co/ygKfBpz2wi — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) 15 de marzo de 2019

Se me caen las lagrimas de la emoción, hicieron tercer TT en Argentina #YoCrioSola. Gracias infinitas, me sanan el corazón de manera enorme.. Lo que empecé como un mimo para @baronjimena ahora es una catarata de amor sanador para todas. Nos tenemos, ¡viva el feminismo, carajo! — Maria Florencia Freijo 💚💪 (@Florfreijo) 15 de marzo de 2019

Piel de gallina #YoCrioSola TT número 1. Lo que está pasando con las mujeres es maravilloso. Admiración absoluta al leer sus historias. Abrazo de osa 💚 — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) 15 de marzo de 2019

Emocionante #YoCrioSola no dejo de leerlas con lágrimas en los ojos. Las verdaderas súper héroas. https://t.co/B4FMyuRdY2 — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) 15 de marzo de 2019

La bronca que tengo como madre soltera con lo que le pasó a @baronjimena como se nota que en su vida se desveló ese tipo con el llanto del hijo, o se tuvo que limitar de 1500 cosas porque no le alcanzaba el tiempo o el dinero. Si me lo cruzo lo trompeo. — Maria Florencia Freijo 💚💪 (@Florfreijo) 15 de marzo de 2019

Las madres solas vemos limitado nuestro crecimiento por 2000, no podemos salir a laburar si no es empobreciendonos para pagarle a niñera. Vas con el pibe encima a todas partes, LA CARGA MENTAL Y EMOCIONAL, no se la imaginan eh. Y encima no podemos hacer UN CHISTE? DALE CARAROTA. — Maria Florencia Freijo 💚💪 (@Florfreijo) 15 de marzo de 2019

Hasta los 3 años de mi hijo yo me endeudaba para pagar comida y alquiler. Endeudada por comprar COMIDA Y ALQUILER. Las madres solas somos EL GRUPO olvidado por las pol. públicas, en el 2010" representamos el 15% de la población y, el 50% era pobre e indigente, adivinen porqué. — Maria Florencia Freijo 💚💪 (@Florfreijo) 15 de marzo de 2019

Perdonen que siga, pero además ellos deciden que hacer con su tiempo "me voy a vivir a Europa", "me hago el loco y me despiden del laburo", porque les chupa UNNNNN huevo y no tienen la presión del cuidado de los hijos. Manga de irresponsables ¡Ahhhhh! — Maria Florencia Freijo 💚💪 (@Florfreijo) 15 de marzo de 2019

¿Qué pasaría si impulsamos un hashtag todas las madres que criamos solas para hacernos visibles? Mostrar de una vez por todas que somos miles.#YoCrioSola — Maria Florencia Freijo 💚💪 (@Florfreijo) 15 de marzo de 2019

Ahora es primer TT en Argentina. Somos un montón criando solas de muchas maneras. Las historias, muchas con tipos violentos que no pueden pedir alimentos porque el sistema judicial es perverso. Vamos por vos sistema judicial del horror. Vamos a cambiarlo todo. https://t.co/9yuOCnSuyj — Maria Florencia Freijo 💚💪 (@Florfreijo) 15 de marzo de 2019

En Argentina, 9 de cada 10 de los hogares sostenidos por una sola persona son monoMARENTALES. https://t.co/Xmu608Lmn0 — Mercedes DAlessandro 💚 (@dalesmm) 15 de marzo de 2019