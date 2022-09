Yhosva Montoya es el gran ganador de La Voz Argentina: la emoción de Soledad Pastorutti

La temporada 2022 de La Voz Argentina tiene su gran elegida/elegido: Yhosva Montoya se convirtió en el campeón/campeona en una final a puro talento.

El participante oriundo Gaiman, Chubut se impuso por 52.4% frente a la cantante de Berazategui que se quedó con el 47.6% de los votos.

“Gracias a mi familia, a toda la gente que me apoyó. ¡Que Dios lo bendiga!”, dijo tras enterarse de su triunfo, a pura emoción el participante que le dio a Soledad Pastorutti una nueva victoria, esta es la tercera vez que gana en el reality, dejando por el camino a la concursante que representó al team de Lali Espósito.

QUIÉNES SON YHOSVA MONTOYA Y ÁNGELA NAVARRO, LOS DOS FINALISTAS DE LA VOZ ARGENTINA 2022

Un día antes se habían conocido los nombres de los finalistas que compitieron en la gran final.

Yhosva Montoya y Ángela Navarro son los talentosos finalistas. Mientras que Elías Pardal e Iván Papetti se quedaron en el camino despidiéndose del certamen de canto.

Elías se quedó en el cuarto lugar con el 13,5 por ciento de los votos e Iván en el tercero con el 19,3 por ciento, de un total de un millón de votos.

YHOSVA MONTOYA, EL FINALISTA DEL TEAM SOLEDAD PASTORUTTI

Yhosva Montoya, del equipo de Soledad Pastorutti, Tiene 23 años y es oriundo de Gaiman, provincia de Chubut.

La historia de Yhosva conmovió al público del La Voz: “Cuando falleció mi mamá, el canto fue lo que me ayudó a salir”, contó en el programa.

El participante brilló en el certamen con canciones como “La Maza”, “Para decir adiós” y “Zamba para olvidar”.

ÁNGELA NAVARRO, FINALISTA DEL TEAM LALI ESPÓSITO

Ángela Navarro, representante del team Lali Espósito, fue la única mujer finalista de La Voz Argentina 2022.

Tiene 22 años, es de Berazategui y su camino en el mundo de la música comenzó a los 8 años en un centro comunitario de música popular.

Primero sintió pasión por el baile, pero hoy su carrera está focalizada en el canto luego de incluso haber tenido una pequeña parálisis en las cuerdas vocales recientemente.

Ángela la rompió hits como “Cuando nadie me ve”, “Mi reflejo” y “Show Must Go On”.