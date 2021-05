Yanina Latorre reveló el hecho que la llevó a enemistarse con Jorge Rial: "A partir de ahí, yo lo detesto"

Yanina Latorre confesó porqué está enemistada con Jorge Rial. La panelista de Los Ángeles de la Mañana detalló que todo comenzó con la polémica de Diego Latorre en la que estaba involucrada Natacha Jaitt: “Él fue el abanderado del tema. A partir de ahí yo lo detesto y nunca me pidió disculpas”.

La periodista y el conductor de TV Nostra son rivales declarados desde tiempo atrás, hecho que se desencadenó luego de que ella le negara una nota para su anterior programa cuando fue noticia junto a su marido por la tercera en discordia. “Ahí empezó una venganza morbosa contando detalles, hizo un reality”, dijo Yanina hace un tiempo.

Sin embargo, este viernes la angelita destacó que Rial tuvo un cambio de actitud: “Esta semana me trató bien, no lo hizo peyorativamente como cuando se refiere a mi persona, como que me destrata. Muy bipolar. Me llamó por el nombre de pila que es un montón porque no me dice Yanina y antes de ayer habló muy bien de mi marido. Rarísimo”.

Yanina Latorre reveló que previo a la polémica en la que se autodefinió como víctima, hablaron muy bien e incluso la consoló y trató el tema con cuidado. Pero después todo cambió hasta hace algunos días atrás, cuando la periodista notó el nuevo cambio en Jorge Rial.