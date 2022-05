Yanina Latorre reveló con que famosa no se sentaría en LAM: "No comparto un ambiente con ese ser humano desgraciado"

En pleno debate de las personas que "cortan fotos" cuando aparece una persona que no es de su agrado, Yanina Latorre sorprendió a Ángel de Brito al anunciar con total firmeza que, si invitan a Evelyn von Brocke a LAM, ella se pide el día.

"Nunca te lo hice, pero yo no comparto un ambiente con ese ser humano desgraciado ni loca. Lo que me hizo al aire, no se hace", le dijo la panelista al conductor, cuando él contó que, tiempo atrás, Cinthia Fernández subió una foto a sus redes recortando a Evelyn.

YANINA LATORRE CONTÓ QUE NO QUIERE VOLVER A VER A EVELYN VON BROCKE

Ángel de Brito: -Cinthia Fernández eliminó de una foto a Evelyn.

Yanina Latorre: -Ahí estábamos todos de acuerdo.

Nazarena Vélez: -¿Cómo se llevaban con Evelyn?

Ángel: -¡Como el orto!

Yanina: -Mal

Ángel: -La tenemos que invitar un día a que venga... Acá me dice producción que ya la invitamos a Evelyn y nos dijo: 'El día que Yanina no esté, voy'.

Yanina: -Si viene, yo tampoco vendría.

Ángel: -Vos tenés que venir porque trabajás.

Yanina: -No, ese día te lo pido. Te digo, seis de la tarde, ‘me vino un familiar de afuera’, y me quedo en casa.

Ángel: -Nunca me hiciste esto, de si viene tal...

Yanina: -Nunca te lo hice, pero yo no comparto un ambiente con ese ser humano desgraciado ni loca. Lo que me hizo al aire, no se hace.

EL MOTIVO DEL ENOJO DE YANINA LATORRE CON EVELYN VON BROCKE

En 2019, año de la muerte de Natacha Jaitt, Yanina Latorre terminó definitivamente su relación laboral y personal con Evelyn von Brocke tras sostener que "la traicionó al aire".

El día de la muerte de Jaitt, Yanina saludó, como todos los días, a sus seguidores de Twitter con su clásico tweet: "Buen día rufianes". No imaginó que los hater lo vincularían con el fallecimiento de la mediática ni que Evelyn sacaría el tema en vivo, en LAM.

"Yo desde que abrí Twitter pongo 'buen días rufianes'. La gente lo asoció a lo de Natacha. Yo a ella no le hice nada. Nunca la agredí. No dije rufianes por la muerte de ella", había explicado Latorre en LAM.

"Pero antes de que termine el programa, Evelyn me tira '¿por qué dijiste buen días rufianes? ¿por la muerte de Natacha?'. Nos levantamos todas. Me traicionó al aire a mí y al programa, le habían dicho que no hable de eso conmigo", expresó Yanina y desde entonces la relación con Von Brocke es nula.