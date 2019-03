La panelista de LAM apuntó en televisión contra sus suegros: "Me revientan". Video.

No es la primera vez que Yanina Latorre revela detalles de la mala relación que tiene con los padres de su marido, Diego Latorre. En pleno debate sobre Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira, la panelista de Los Ángeles de la Mañana disparó una fuerte frase sobre sus suegros.

“Me revientan los padres de jugadores o botineras que son vividores. A mí me pasó, yo no tengo vínculo con mis suegros. A mi marido le duele. Un día me dijeron ‘yo lo eduqué, el talento lo heredó de mi’. ¡No puede pagar peaje toda la vida! ¡Dejalo ser!”, exclamó Yanina.

"Una cosa es ‘te ayudo con un remedio, te banco un viaje’. Y otra es pagar todo. No hay cariño, se mezcla con la guita". G-plus

“Te puede ayudar, pero la vida es larga. Mi marido se retiró a los 35 años del fútbol, ahora tenemos 50 y yo quiero seguir viviendo igual. Tenemos dos hijos (Lola y Diego Jr.) que van a universidades y colegios caros. Vos en un momento ganás mucha guita y en el periodismo no se gana lo mismo que en el deporte”, continuó, indignada.

“Una cosa es ‘te ayudo con un remedio, te banco un viaje’. Y otra es pagar todo. No hay cariño, se mezcla con la guita. ¡Quieren guita!”, finalizó enfurecida.

En 2017, en pleno escándalo por la relación extramatrimonial de Diego Latorre con Natacha Jaitt, Yanina había hablado del difícil vínculo. “A mí mis suegros no me quieren ni me quisieron nunca. El discurso siempre fue que 'ahí está la puta que te va a hacer un hijo y te va a abandonar', y acá estoy y ojalá que estén festejando (esto) en el Obelisco", había dicho.

"Los padres los abandonaron desde el principio, nunca lo respetaron a su hijo, decían que yo era un puta que le venían a sacar la plata, fue todo un conflicto, yo lo quise y lo amé, pasaron cosas muy duras", había agregado.