El público está acostumbrado a ver la faceta más picante de Yanina Latorre (50) cada día en Los Ángeles de la Mañana, pero la panelista del ciclo de Ángel de Brito tiene una debilidad. En realidad, dos: sus hijos Lola (18) y Dieguito (15), frutos de su matrimonio con Diego Latorre (49).

Eso quedó evidenciado una vez más en la fiesta de cumpleaños que organizó Yanina este fin de semana para celebrar la llegada de sus 50. Rodeada de amigos, familiares y muchos famosos, Yanina fue sorprendida en pleno festejo con un video que realizaron sus hijos.

Cinthia Fernández compartió a través de Instagram las imágenes en las que se ve a Latorre llorando mientras ve las imágenes, donde sus hijos le cantan al ritmo de la canción Te extraño, te olvido, te amo de Ricky Martin: “Sabés leer nuestros pensamientos, loca y genial. Súper divertida, no parás de hablar. Te amamos. Sos muy tolerante, me perdonás todo. Aunque a veces creas que no te valoro, agradezco tanto que seas mi amiga, mi ejemplo, por eso te adoro. Quiero que siempre estés a mi lado, que seas fuerte, sos la mejor y te banco. Nos gritamos y nos peleamos, después nos reímos y nos abrazamos. Te amamos”.

