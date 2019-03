Yanina Latorre publicó supuestos chats de la novia de Fantino destrozando a Miriam Lanzoni y Coni Mosqueira los negó: "No es mi manera de hablar"

En medio de su humor ácido y picantes ida y vuelta con sus seguidores, Yanina Latorre dio que hablar en Twitter al publicar unas chats que le adjudicó a Coni Mosqueira, la novia de de Alejandro Fantino, con tremendos dichos hacia Miriam Lanzoni, la ex del conductor: "Los chats de la novia de Fantino en contra de Miriam Lanzoni", anunció, junto a los hashtag de #YaniInforma y #LAM.

En las capturas del chat se lee una conversación entre dos amigas, y una descarga su furia contra la ex de su novio por hablar mal de "Ale" y no querer firmar el divorcio: "Que se meta con su novio. No tiene que hablar más de Ale. Ni bien, ni mal", se lee en uno de los fragmentos, con agresiones incluidas.

"No quiere firmar el divorcio si no se queda con todo. La odio. Sin casa lo quiere dejar, ¿entendés?. Falsa, se hace la copada cuando hablar de nosotros", dice en otra parte de la conversación que se aprecia en la captura que dio a conocer la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Coni Mosqueira: "Lamento esta confusión. Nunca hablé mal de Miriam, ni de nadie. Esa conversción nunca salió de mi teléfono, ni de mi boca. No es mi manera de hablar, ni mi estilo. Nunca haría eso". G-plus

Ante las repercusiones en los medios, Coni desmintió ser la autora de esos mensajes: "Lamento esta confusión. Nunca hablé mal de Miriam, ni de nadie. Esa conversción nunca salió de mi teléfono, ni de mi boca. No es mi manera de hablar, ni mi estilo. Nunca haría eso", escribió en Twitter e Instagram Stories.

