Yanina Latorre, letal sobre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Estos dos chicos están para un terapeuta"

Las últimas tres semanas Yanina Latorre tuvo el privilegio de ser la única persona con diálogo directo y fluido con Wanda Nara, en pleno escándalo por la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con China Suárez, y como la que más sabe del escándalo dio un contundente diagnóstico sobre los padres de Francesca (6) e Isabella (5): "Estos dos chicos están para un terapeuta. No sé qué pasa".

Con humor, la panelista de Los Ángeles de la Mañana bromeó por su rol de vocera de Wanda: "Es raro todo. Ya tengo la cabeza quemada. Me estoy prostituyendo por una noticia, me dejo mentir, operar, le digo todo que sí como a los locos".

En medio de la entrevista para Soy tan biutiful (sábados de 22 a 24 por FM 101.5, con Pampito y La Barby) le preguntaron a Yanina si creía que el matrimonio podría reconciliarse y ella aventuró: "Me parece que está difícil el tema. ¿Y si va a haber solución? Me parece que va a ser largo el tema, y les va a costar mucho a los dos perdonarse uno al otro".

"Porque Mauro Icardi la cag…, pero Wanda Nara vendió todo. Yo nunca vi a una chica que sea cornuda, no lo sepa nadie y que ella se lo diga al mundo". G-plus

"Porque Mauro Icardi la cag…, pero Wanda Nara vendió todo. Yo nunca vi a una chica que sea cornuda, no lo sepa nadie y que ella se lo diga al mundo. Porque fue a partir de que ella avisó que todos empezamos a conseguir información. Gracias a Dios tuve la suerte de hablar con ella, porque ella me llamó a mí. Yo no la llamé a ella porque no estábamos con mucha onda últimamente", concluyó Yanina Latorre.

Yanina Latorre contó la excusa que Mauro Icardi le habría dicho a Wanda Nara sobre su encuentro con China Suárez

El encuentro de Mauro Icardi y China Suárez en la habitación de un lujoso hotel de París se habría concretado hace un mes, y el delantero de PSG le justificó a Wanda Nara por qué decidió asistir a la cita. "Wanda me dijo que Mauro le dijo que fue al hotel para no quedar como un bolu… porque la mina estaba ahí", contó Yanina Latorre.

"Por eso Wanda está tan caliente. Por eso agarró y se fue a Milán", agregó la panelista de Los Ángeles de la Mañana. "¿Fue para no dejarla plantada a la China y no quedar como un bolu…? ¡Es muy bolu… entonces!", preguntó Ángel de Brito y Yanina asintió.

En este sentido, Icardi habría pagado los pasajes de Suárez a Francia en coincidencia con La Semana de la Moda de París, para luego verse en el Le Royal Monceau, el hotel propiedad de los mismos dueños del París Saint-Germain.