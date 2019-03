Cada vez que tiene la oportunidad, Yanina Latorre le pasa factura y arremete sin filtro contra Pamela David, conductora con quien finalizó su cordial trato cuando invitó a Pamela a la tarde a Natacha Jaitt, para hablar de la relación de sus supuestos encuentros con Diego Latorre.

El lunes 18, Pamela y Carlos Monti sacaron a la luz una escandalosa versión periodística sobre el vínculo íntimo que habrían tenido Emilio Disi e Iliana Calabró, en el 2000.

"Sabés qué, Pamela David, tenés que aprender vos a hacer televisión y no meterte con muertos. O si no hablá de los cuernos que vos te comés". G-plus

En medio del análisis en Los Ángeles de la Mañana, Yanina cuestionó durísimo el accionar David y reflotó el inicio de su cólera con la conductora.

"Yo digo, si hace esto en un programa de televisión con una persona fallecida... Este es el sensacionalismo de la señora Pamela David, esposa del dueño de un canal de televisión (Daniel Vila). ¿Hacer mierda a un tipo que está muerto y que no se puede defender? ¿Arruinarle la imagen y meterla a Iliiana? Porque no sabemos si es verdad. ¿Se hace esto con una persona fallecida?", manifestó la panelista, al tiempo que le pedía un minuto más a Ángel de Brito para darle el golpe final.

"La señora que me dijo 'no aprendiste nada'. Sabés qué, Pamela David, tenés que aprender vos a hacer televisión y no meterte con muertos, o si no hablás de los cuernos que vos te comés, rica. Porque es indigente la soltura con la que me dijo un día 'no aprendiste nada', como si yo me mereciera un cuerno. Esa es la calentura que tengo. Pamela David se olvida del pasado y de dónde salió", expuso Yanina, sin disimular el enojo con la morocha.